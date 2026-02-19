Panamá, 19 de febrero del 2026

    Acciones militares

    Trump evalúa posibles ataques a Irán, según CBS

    EFE
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría evaluando posibles ataques contra Irán en los próximos días, según funcionarios citados por la cadena CBS.

    De acuerdo con la cadena, el mandatario habría considerado las próximas acciones militares durante discusiones con altos mandos militares.

    El Pentágono ha comenzado a trasladar temporalmente parte de su personal fuera de la región de Medio Oriente, principalmente hacia Europa y Estados Unidos, como medida preventiva ante posibles acciones o contraataques iraníes, indicaron los funcionarios.

    Expertos señalaron que este tipo de movimientos son habituales antes de cualquier actividad militar y no necesariamente implica que un ataque sea inminente.

    La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en rueda de prensa que existen “muchas razones y argumentos para un ataque contra Irán”, aunque aseguró que la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente.

    La portavoz declinó comentar si un eventual ataque se coordinaría con Israel, país con el que la Administración mantiene estrechas consultas de seguridad.

    En paralelo, el grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln y su flotilla de buques de guerra ya se encuentran en la región, mientras que un segundo grupo, el USS Gerald Ford, está en ruta hacia Oriente Medio, según datos de seguimiento de buques marítimos.

    La presencia militar busca reforzar la capacidad de respuesta de Estados Unidos ante cualquier eventualidad.

    EFE

    Agencia de noticias

