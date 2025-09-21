Panamá, 21 de septiembre del 2025

    TENSIONES

    Trump evita confirmar si recibió una carta de Maduro y dice ‘veremos qué pasa con Venezuela’

    EFE
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de salir de la Casa Blanca para el funeral del activista ultraconservador asesinado Charlie Kirk. EFE

    El presidente estadounidense, Donald Trump, evitó este domingo confirmar si recibió una carta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la que este le invitaba a negociar, y preguntado por el asunto, simplemente dijo: “Ya veremos qué pasa con Venezuela”.

    Trump dice que Venezuela pagará alto precio si no readmite a sus presos que están en Estados Unidos

    Maduro envió una carta a Trump el 6 de septiembre, cuatro días después de que Estados Unidos atacara una supuesta narcolancha venezolana por primera vez, en la que proponía entablar conversaciones a través del enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell, según informó este sábado la agencia Reuters.

    No obstante, Trump se mostró ambiguo cuando un periodista del grupo que sigue hoy al mandatario le preguntó si había recibido esa carta de Maduro y cuál era su respuesta, antes de partir junto a otros miembros del Gobierno hacia el funeral del activista ultraconservador Charlie Kirk en Arizona.

    “Bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela. No lo quiero decir”, contestó.

    Según Reuters, que tuvo acceso a la carta de Maduro a Trump, el presidente venezolano rechazó las acusaciones de la Casa Blanca de que Venezuela tiene un gran papel en el narcotráfico y le ofreció hablar sobre esta cuestión y la de la repatriación de migrantes venezolanos.

    De acuerdo con la agencia, Maduro señaló que solo un 5% de las drogas producidas en Colombia pasan por Venezuela, y sostuvo que las autoridades venezolanas neutralizan y destruyen el 70% de estas.

    “Presidente, espero que juntos podamos vencer las falsedades que han mancillado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica (...). Este y otros problemas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial para superar el ruido mediático y las noticias falsas”, apunta Maduro.

    El presidente venezolano también destacó a Grenell como un “canal que ha funcionado inmaculadamente” para resolver en el pasado las acusaciones de Estados Unidos de que Venezuela no estaba readmitiendo a sus nacionales, un tema que ayer Trump volvió a enarbolar.

    Fotografía de archivo de Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA

    Trump dijo este sábado en Truth Social que Venezuela pagará un alto precio si no readmite a sus “presos” que han sido “forzados” a ir a Estados Unidos por el “liderazgo venezolano”, en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

    Estados Unidos ha hundido desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, la noche del viernes.

    EFE

    Agencia de noticias

