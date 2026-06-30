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    Migrantes

    Trump exige al Congreso que ponga fin a ciudadanía por nacimiento tras fracasar en Supremo

    EFE
    Trump exige al Congreso que ponga fin a ciudadanía por nacimiento tras fracasar en Supremo
    Simpatizantes de partidarios de la ciudadanía por nacimiento celebran después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump que intentaba revertir ese derecho en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/JIM LO SCALZO

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este martes al Congreso que termine con la ciudadanía por nacimiento horas después de que su intento de limitarla en el Tribunal Supremo fracasara.

    “El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

    Trump, que había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, calificó la decisión del Tribunal Supremo de mantener la ciudadanía por nacimiento como “lamentable” para el país.

    Pese al varapalo del poder judicial a los planes del presidente, Trump no renuncia a su objetivo y apunta ahora al Congreso como vía para conseguirlo: “podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación —con el apoyo del presidente, algo que ha quedado claro durante este proceso—. ¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!”, aseguró.

    El Supremo consideró este martes, en una esperada sentencia, que la ciudadanía por nacimiento es un derecho consagrado en la Constitución.

    La resolución reconoce que “los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción’” por lo que “son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda”.

    La decisión fue adoptada por cincos votos a favor y cuatro en contra de los magistrados y mantiene una interpretación de la Constitución de más de 150 años.

    EFE

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