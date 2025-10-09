Panamá, 09 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Trump: Gaza es la octava guerra que resuelvo y la próxima será la de Ucrania

    EFE
    Trump: Gaza es la octava guerra que resuelvo y la próxima será la de Ucrania
    Primer plano de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Reuters

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para un alto el fuego en la Franja de Gaza es el octavo conflicto que ha solucionado y señaló que la guerra de Ucrania será el próximo.

    +info

    Los gazatíes celebran el anuncio de un acuerdo de paz para GazaEl alto el fuego entrará en vigor en Gaza 24 horas después de que Israel firme el acuerdo

    “Resolvimos siete guerras o conflictos importantes, pero guerras, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder”, declaró Trump al inicio de una reunión de su gabinete.

    El mandatario lamentó que mientras no se consigue poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú se “están perdiendo unas 7,000 personas a la semana”, algo que definió como “bastante grave”.

    “Están perdiendo principalmente soldados, jóvenes soldados. Van a la guerra y los están matando. Y aunque no nos afecta de muchas maneras, ya que tenemos un gran océano de por medio, nadie quiere que eso ocurra”, aseguró.

    Trump anunció el miércoles que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz para Gaza, que contempla el fin de la ofensiva israelí en el enclave y la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino.

    El republicano, que busca obtener el Premio Nobel de la Paz, cuyo ganador será anunciado el viernes, suele presumir de haber puesto fin a siete conflictos: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

    Expertos señalan, sin embargo, que no ha promovido ningún tratado formal de paz y que, en varios de esos conflictos, solo se alcanzaron treguas frágiles.

    Además, las negociaciones para poner fin definitivo a las guerras de Gaza y Ucrania, sus dos grandes promesas, continúan.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre. Leer más
    • Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025. Leer más
    • Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones. Leer más
    • Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor. Leer más
    • Fiscalía imputará cargos a 28 beneficiarios de auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • IMA confirma calendario de Agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de octubre. Leer más
    • Caso New Business: Sala Penal revoca condena y absuelve a los Corcione y a Gonzalo Gómez. Leer más