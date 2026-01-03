Panamá, 03 de enero del 2026

    Bombardeo

    Trump: helicóptero de Estados Unidos fue alcanzado en el ataque contra Venezuela, pero pudo regresar

    EFE
    Trump: helicóptero de Estados Unidos fue alcanzado en el ataque contra Venezuela, pero pudo regresar
    Se reportan múltiples explosiones sobre Caracas, Venezuela.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que un helicóptero estadounidense resultó alcanzado en el ataque lanzado sobre Venezuela y que un par de militares resultaron además heridos, pero aseguró que nadie ha fallecido y que la aeronave logró retornar a su base con éxito.

    Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de Venezuela: Edmundo González UrrutiaColombia prepara decreto de emergencia económica y social por ataque de Estadso Unidos a Venezuela

    “Un helicóptero fue alcanzado, muy fuerte, pero lo recuperamos”, reveló en una entrevista telefónica con Fox News, en la que afirmó que “un par de chicos fueron alcanzados, pero nadie murió”.

    Previamente, fuentes del Gobierno habían informado al periódico The New York Times que no hubo bajas estadounidenses en la operación sobre Venezuela, que sirvió para capturar al líder chavista, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, aunque no dieron datos de bajas venezolanas.

    Según Trump, Maduro y su mujer están ahora detenidos a bordo del buque USS Iwo Jima y van camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

    Según medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

    La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que Maduro y su esposa serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

    EFE

    Agencia de noticias


