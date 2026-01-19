Panamá, 19 de enero del 2026

    EFE
    Trump insiste en que ha llegado el momento de eliminar la ‘amenaza rusa’ de Groenlandia
    Estatua de Dannebrog y Hans Egede en Nuuk, Groenlandia. EFE

    El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este lunes que Dinamarca haya sido incapaz de “eliminar” la “amenaza rusa” de Groenlandia y consideró que ha llegado el momento de hacerlo.

    ‘Si no damos una respuesta fuerte, enviaremos una señal de debilidad’, dice el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca

    “Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará”, señaló en su red social, Truth Social.

    El líder republicano lleva semanas subrayando que Estados Unidos debe hacerse con el control de la isla “por las buenas o por las malas” con el supuesto objetivo de frenar que China o Rusia ocupen antes ese territorio.

    El sábado amenazó además con imponer aranceles del 10% desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, el Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, miembros de la OTAN que habían enviado tropas a Groenlandia, como medida de presión para que apoyen sus planes de anexión, cifra que podría subir al 25% a partir de junio en caso de persistir en su actitud.

    Esto ha provocado que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijera el domingo que convocará a los Estados miembros a una reunión extraordinaria “en los próximos días” para “seguir coordinando” la respuesta del bloque comunitario a los aranceles anunciados.

    EFE

    Agencia de noticias


