Panamá, 02 de diciembre del 2025

    |
    Incertidumbre en el Caribe

    Trump insiste en que los ataques en territorio venezolano contra los cárteles del narcotráfico comenzarán ‘muy pronto’

    EFE
    Trump insiste en que los ataques en territorio venezolano contra los cárteles del narcotráfico comenzarán ‘muy pronto’
    El buque de guerra USS Gerald R. Ford, de la armada estadounidense, está en el Caribe desde noviembre. EFE/Archivo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que “muy pronto” comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a las que acusa de transportar drogas.

    “En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

    El mandatario ya advirtió la semana pasada que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.

    Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según Estados Unidos, más de 80 personas muertas, acusadas de ser narcotraficantes.

    Según el diario The Washington Post, en el primero de esos ataques, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado supuestamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para matar a dos supervivientes, una acción que podría ser investigada como crimen de guerra.

    Preguntado por este tema, Trump dijo que no tiene información al respecto, que confía en Hegseth y que ha escuchado que el almirante al mando de la operación, Frank Bradley, “es una persona extraordinaria”.

    Trump aseguró además que la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con drogas ha salvado “miles de vidas” en Estados Unidos.

    Por su parte, Hegseth dijo que no vio supervivientes al monitorear el ataque y criticó a la prensa por difundir información que “no se basa en la verdad”.

    Tanto la Casa Blanca como el Pentágono han insistido en que todos los ataques son completamente legales y han mostrado su confianza en el trabajo de Bradley.

    EFE

    Agencia de noticias

