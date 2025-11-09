Panamá, 09 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ESTADOS UNIDOS

    Trump insiste en su propuesta para abrir el Gobierno tras no lograrse acuerdo en el Senado

    EFE
    Trump insiste en su propuesta para abrir el Gobierno tras no lograrse acuerdo en el Senado
    Donald Trump detrás de una atril gesticula con los brazos. EPA

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este sábado en su propuesta de entregar a los ciudadanos el dinero del Obamacare y que ellos elijan su obertura sanitaria, luego de que no se llegara a un acuerdo en el Senado para poner fin al cierre del Gobierno federal, que ya cumplió 39 días.

    +info

    Estados Unidos supera por segundo día los mil vuelos cancelados por el cierre del Gobierno

    “¡Basta de dinero, cientos de miles de millones de dólares para las compañías de seguro apoyadas por los demócratas por el malo Obamacare!”, indicó en su cuenta Truth Social el mandatario, que durante su primera presidencia también se opuso al programa sanitario.

    Previo al inicio del primer día de sesión de la Cámara Alta este fin de semana, el mandatario publicó en su red su propuesta con miras a lograr el deseado acuerdo, estancado en el tema de la cobertura médica Obamacare.

    Los demócratas condicionan la extensión de los subsidios al programa sanitario Obamacare, que expirarán a fines de año, a su respaldo a la medida para poner fin a la paralización.

    La mayoría republicana (53), que alega que eso beneficiaría a los indocumentados, necesita votos de la bancada opositora (45) para que la propuesta pase con los 60 apoyos necesarios.

    “El dinero debe ir ahora directamente a la gente, sacando a las compañías de seguros que se han nutrido del sistema corrupto de atención médica”, reiteró.

    “Hagamos a Estados Unidos grande otra vez”, “¡Acaben con la obstrucción parlamentaria!”, indicó.

    El Senado volverá a reunirse el domingo, luego de que el mandatario exigiera el viernes que se mantenga en sesión hasta llegar a un acuerdo para abrir el Gobierno ante un cierre que ya ha comenzado a tener efectos negativos con la disminución de vuelos y en el programa de cupones de alimentos, del que dependen 40 millones de personas.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las tres fincas cauteladas a Gaby Carrizo tienen un valor de $1,500. Leer más
    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Thomas Christiansen anuncia los convocados para el cierre de la eliminatoria; Negrito Quintero es la gran novedad. Leer más
    • Mitradel confirma que Cervecería Nacional presentó sustento de 260 despidos. Leer más
    • Empresarios de la zona libre responden al alcalde de Colón sobre los impuestos: ¿qué dice la ley?. Leer más
    • Fiscalía desestima 4 querellas de Odila Castillo contra el periodista Rolando Rodríguez. Leer más