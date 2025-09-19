Panamá, 19 de septiembre del 2025

    Trabajadores

    Trump introducirá el pago obligatorio de cien mil dólares para obtener los visados para profesionales cualificados

    EFE
    Trump introducirá el pago obligatorio de cien mil dólares para obtener los visados para profesionales cualificados
    Trump busca regularizar los visados para trabajadores especializados. Archivo.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé introducir un pago obligatorio de cien mil dólares como requisito para obtener el visado para profesionales cualificados H-1B, según una información que ha compartido este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

    Leavitt compartió en la red social X un reporte de hoy de la agencia Bloomberg en el que se asegura que el Gobierno estadounidense va a exigir dicho monto con el argumento de que el abuso en las solicitudes y concesiones de este permiso de trabajo ha limitado el acceso de ciudadanos estadounidenses a determinados empleos.

    Trump tendría previsto incluir estos requisitos en una proclamación que podría firmar hoy viernes, asegura el artículo, que cita fuentes del Gobierno estadounidense que reclaman anonimato.

    El H-1B es un visado de no inmigrante que permite a empleadores de Estados Unidos contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas y ha sido empleado muy frecuentemente en años recientes por empresas del sector tecnológico como, por ejemplo, las que controla el magnate Elon Musk.

    Según el reporte, Trump estaría también planeando pedir a la secretaria de Empleo, Lori Chavez-DeRemer, revisar los niveles salariales asociados al programa H-1B, con el fin de evitar que los salarios de los empleados estadounidenses se vean afectados con recortes a la baja.

    EFE

    Agencia de noticias


