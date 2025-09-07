Panamá, 07 de septiembre del 2025

    Conflicto armado

    Trump lanza una ‘última advertencia’ a Hamás para alcanzar acuerdo y liberar a los rehenes

    EFE
    La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, su nieta Arabella Rose Kushner y su yerno Jared Kushner asisten a la final del Abierto de Tenis de Estados Unidos en Nueva York. EFE

    El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este domingo una “última advertencia” a Hamás para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes del grupo militar palestino.

    “Todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa. ¡Todo el mundo quiere que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

    El republicano, que hoy se encuentra entre el público en la final masculina del Abierto de Estados Unidos, dijo haber advertido a Hamás sobre “las consecuencias de no aceptar” este acuerdo.

    Y alertó de que esta es su “última advertencia” hacia el grupo militar, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países como Estados Unidos: “¡No habrá más!”.

    La publicación de Trump tiene lugar momentos después de conocerse que el enviado especial de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamás para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes de Gaza y sobre un alto el fuego a través de un activista por la paz israelí, según una exclusiva de Axios.

    Este viernes, el líder republicano dijo que su Gobierno está en “profundas negociaciones con Hamás” con el fin de conseguir la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás.

    “Estamos en negociaciones muy profundas con Hamás. Les dijimos: ‘Déjenlos salir a todos ahora mismo. Déjenlos salir a todos, y les irá mucho mejor’”, reveló el mandatario a la prensa en el Despacho Oval.

    Desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han matado al menos a 64,368 gazatíes, según el recuento de las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista.

    Además, 387 palestinos han muerto por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, entre ellos 138 niños.

    EFE

    Agencia de noticias

