Trump llama ‘cobardes’ a sus aliados de la OTAN

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Atahualpa Amerise - BBC News Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó “cobardes” a sus aliados de la OTAN al considerar que no cooperan en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz.

Trump afirmó que a los miembros de la alianza atlántica les resultaría “fácil” permitir que los barcos transiten de forma segura a través de este corredor, cuyo tráfico está bloqueado por las amenazas de Irán en plena guerra en la región.

“¡Sin EE. UU., la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear”, publicó el líder estadounidense en su red social Truth Social.

Y agregó: “Ahora que esa batalla se ha GANADO militarmente -con muy poco peligro para ellos- se quejan de los elevados precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una maniobra militar sencilla que constituye la única razón detrás de los altos precios del crudo”.

“Sería tan fácil para ellos hacerlo, y con tan poco riesgo. ¡COBARDES, y nosotros lo RECORDAREMOS!”, sentencia en su publicación.

Irán ha atacado buques comerciales en los pasados días en Ormuz. / EPA

Sus declaraciones se producen en medio de una fuerte escalada militar en el estrecho de Ormuz, donde Irán ha atacado buques y amenazado con impedir el tránsito marítimo tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de los ayatolás.

Washington ha respondido con nuevas acciones militares y evalúa operaciones para garantizar la navegación en esta vía estratégica por la que pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

La posición de los aliados

La crítica de Trump se produce pocos días después de que los aliados europeos de la OTAN se resistieran a la solicitud del mandatario estadounidense de ayudar a desbloquear el estrecho.

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Japón y Canadá expresaron en un comunicado conjunto este jueves su disposición a contribuir con “esfuerzos apropiados” a garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, esa apertura no implica un respaldo automático a una operación militar: varios líderes europeos, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz, han dejado claro en declaraciones posteriores que cualquier implicación efectiva estaría condicionada a una desescalada o al cese de los combates, lo que refleja la reticencia de estos países a participar en acciones directas mientras continúe el conflicto.

Mertz afirmó que “carecemos del mandato de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la OTAN, exigido por la Ley Fundamental. Por lo tanto, desde el principio quedó claro que esta guerra no es asunto de la OTAN”, al explicar la posición de su país durante una rueda de prensa en Berlín a inicios de semana.

En la misma línea, al referirse el lunes a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que “esta no es la guerra de Europa”.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que “lo mejor” que pueden hacer los países de la UE es defender el derecho internacional y promover la desescalada, y reiteró que ninguno de ellos expresó su voluntad de implicarse en el conflicto.

Una guerra que afecta directamente a Europa

Aunque no la hayan iniciado ni estén tomando parte en ella, los aliados europeos de la OTAN se ven muy afectados por las consecuencias económicas de la guerra debido a su alta dependencia de la importación de hidrocarburos en comparación con EE.UU.

El país norteamericano es el principal productor de petróleo del mundo y, aunque también importa hidrocarburos, no adquiere grandes cantidades en Medio Oriente

El estrecho de Ormuz es una arteria comercial clave por la que transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Gran parte de ese crudo se consume en el viejo continente.

mapa / BBC

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, varios buques comerciales han sido objeto de ataques en este canal.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo la semana pasada en una declaración escrita que el país debería continuar con su estrategia de bloquear el estrecho para ejercer presión sobre Washington.

Antes de la guerra unos 3.000 buques transitaban cada mes este corredor, por donde pasan cada año unos 20 millones de barriles de petróleo.

El estrecho de Ormuz tiene la profundidad suficiente para dar paso a los mayores barcos petroleros del mundo y es utilizado por los principales productores de crudo y gas de Oriente Medio, así como por sus clientes.

Unos 20.000 marineros se encuentran en este momento varados en el golfo Pérsico, al noroeste del estrecho -según ha informado la Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU- por las amenazas iraníes de atacar a los buques.

Trump: la guerra va “extremadamente bien”

Tras publicar el mensaje contra sus aliados de la OTAN, Trump ofreció más declaraciones sobre Irán desde la Casa Blanca.

El presidente aseguró que a EE.UU. le está yendo “extremadamente bien” en Irán, que “ya no tiene armada” después de que 58 de sus buques fueran “neutralizados” en dos días.

Reiteró que Estados Unidos no permitirá que Irán obtenga armas nucleares, porque “si las tuvieran, las usarían”.

Trump enumeró la armada, la fuerza aérea, los sistemas antiaéreos, los radares y a los líderes de Irán, y afirmó que “todos han desaparecido”.

“Ahora ya nadie quiere ser líder allá”, dijo el mandatario estadounidense

“Queremos hablar con ellos, pero no tenemos con quién hablar”, indicó, y añadió que “nos gusta que sea así”.

Trump también dijo que Irán pretendía dominar Oriente Medio y reiteró que “si hubieran tenido un arma nuclear, la habrían utilizado”.

Estados Unidos tuvo que impedirlo, afirma, y eso “debería haberse hecho hace mucho tiempo”.

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