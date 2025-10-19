Panamá, 19 de octubre del 2025

    POLÉMICA

    Trump llamó a Petro presidente de ‘Columbia’ y luego corrigió el error

    EFE
    Fotografía de archivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refirió este domingo a Gustavo Petro como presidente de “Columbia” y luego corrigió a “Colombia” en el mensaje en el que anunció el recorte de la ayuda financiera a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.

    Petro insiste en su propuesta de crear un Ejército para ‘liberar a Palestina’

    “El presidente Gustavo Petro, de Columbia, es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Columbia”, escribió el exmandatario en su red Truth Social.

    “Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Columbia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de realizarse a Columbia”, prosiguió.

    En ese mensaje, publicado a las 8:45 hora local de Washington (12:45 GMT), Trump se refirió al país suramericano en cuatro ocasiones y en todas ellas escribió “Columbia”.

    A las 9:58 horas (13:58 GMT), el republicano sustituyó la publicación por un nuevo mensaje en el que corrigió el error y escribió correctamente el nombre del país.

    El pasado enero, la Casa Blanca también se refirió a Colombia como “Columbia” al anunciar la decisión de Trump de imponer aranceles del 25% a ese país por la entonces negativa de Petro a aceptar dos vuelos de deportación de migrantes indocumentados.

    Es frecuente que algunos angloparlantes cometan ese error al referirse a Colombia, ya que están más familiarizados con la palabra “Columbia”, nombre que reciben varias ciudades e instituciones en Estados Unidos.

    El anuncio de Trump supone una nueva escalada de tensión entre ambos países después de que en septiembre Estados Unidos retirara a Colombia la certificación de país que coopera en el combate al narcotráfico y revocara la visa a Petro por pedir desde Nueva York a los soldados estadounidenses que desobedecieran las órdenes del republicano.

    EFE

    Agencia de noticias

