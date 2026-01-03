Trump: Maduro fue capturado en una residencia y será llevado a Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este sábado en una entrevista con la cadena Fox News que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en una residencia.

Explicó que ambos fueron sacados de Venezuela a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima y que ahora serán trasladados a Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

Indicó que las fuerzas estadounidenses estaban listas para llevar a cabo este sábado una “segunda oleada” de ataques sobre Caracas. Sin embargo, explicó que la primera operación militar sobre Venezuela “fue tan letal” que no hicieron falta acciones adicionales.

En desarrollo…