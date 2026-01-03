Panamá, 03 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DETALLES

    Trump: Maduro fue capturado en una residencia y será llevado a Nueva York

    José González Pinilla
    Trump: Maduro fue capturado en una residencia y será llevado a Nueva York
    Donald Trump / AFP via Getty Images

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este sábado en una entrevista con la cadena Fox News que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en una residencia.

    Explicó que ambos fueron sacados de Venezuela a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima y que ahora serán trasladados a Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

    Indicó que las fuerzas estadounidenses estaban listas para llevar a cabo este sábado una “segunda oleada” de ataques sobre Caracas. Sin embargo, explicó que la primera operación militar sobre Venezuela “fue tan letal” que no hicieron falta acciones adicionales.

    En desarrollo…

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Urgente: Reportan bombardeo sobre varios puntos en Caracas, Venezuela. Leer más
    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero. Leer más
    • Estas son las vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente. Leer más
    • Gobierno de Panamá autoriza exportación de material rocoso sin reactivar la mina de Donoso. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más