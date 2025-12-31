‘Trump necesita destruir algunos objetivos en Venezuela o parecerá débil’: John Feeley, exembajador de EU y experto en América Latina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Julia Braun - BBC News Brasil

Tras meses de despliegues de fuerza y amenazas contra Venezuela, Donald Trump “necesita destruir algunos objetivos” en el país sudamericano o se verá débil, según el exembajador estadounidense John Feeley.

“En este momento, Trump necesita destruir algunos objetivos en Venezuela”, declaró el diplomático a BBC News Brasil.

“Por supuesto, está limitado por la política electoral interna de Estados Unidos, que le dice: ‘No inicies una nueva guerra en un año electoral’. Pero al mismo tiempo, fue llevado aquí por (el secretario de Estado) Marco Rubio, y si no demuestra su fuerza militar, se verá débil. Y sabemos que Trump detesta la debilidad”.

Feeley es valorado como uno de los principales expertos en América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Fue embajador de Estados Unidos en Panamá y dejó el gobierno en 2018, durante el primer mandato de Trump, debido a desacuerdos por las decisiones del republicano.

Según el diplomático, si se confirma el ataque terrestre en Venezuela anunciado estos días por el presidente estadounidense, “representará una escalada significativa de hostilidades” entre ambos países.

Sin embargo, Feeley afirma que la propia “revelación confusa y contradictoria” de Trump sobre la supuesta operación clandestina, así como la falta de verificación independiente del ataque, socavan su “eficacia”.

En respuesta a una pregunta de la prensa, el mandatario republicano afirmó el 29 de diciembre que su país destruyó instalaciones de almacenamiento de drogas en Venezuela unos días antes.

De confirmarse, esta sería la primera intervención terrestre de Estados Unidos en el país sudamericano desde que Washington inició su campaña de operaciones militares en el Caribe.

Trump, sin embargo, no dio detalles sobre la supuesta operación, limitándose a decir que “se produjo una gran explosión en la zona del muelle donde se cargan las drogas en los barcos”.

Según medios estadounidenses como The New York Times y CNN, fuentes gubernamentales afirmaron que la explosión fue causada por un ataque con drones de la CIA.

Ni las Fuerzas Armadas de EE.UU., ni la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ni la Casa Blanca se han pronunciado al respecto.

El gobierno venezolano tampoco ha confirmado algún ataque estadounidense en su territorio.

Para John Feeley, revelar información sobre la presunta operación podría poner en riesgo a los agentes estadounidenses en el país.

“Si la teoría es demostrarle a Maduro que agentes de la CIA circulan libremente y sabotean infraestructura venezolana no especificada, revelar al régimen dónde y cuándo atacaron no es la mejor manera de proteger a estos agentes de futuras represalias”, señala.

Por otro lado, el diplomático afirma: “Si el ataque no ocurrió, Trump simplemente parecerá un viejo confundido que dice tonterías”.

‘Trump tiene todas las cartas bajo la manga’

En los últimos meses, Estados Unidos ha atacado decenas de buques en el Caribe y el Pacífico oriental alegando que transportaban drogas, sin presentar pruebas.

Más de 100 personas han muerto en estos ataques, que varios expertos legales definen como ilegales y los críticos de Trump describen como ejecuciones extrajudiciales.

Estados Unidos también ha movilizado una gran fuerza naval en el Caribe, desplegando su portaaviones más grande y moderno, el Gerald R. Ford, en la denominada Operación Lanza del Sur.

En octubre, Trump confirmó que había autorizado a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

A mediados de diciembre, el presidente estadounidense también ordenó un bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

Poco antes, Estados Unidos incautó uno de estos buques, el petrolero Skipper, y desde entonces ha interceptado un segundo buque, el Centuries, y ha perseguido a un tercero, el Bella 1.

El gobierno de Nicolás Maduro no respondió oficialmente a la información de un ataque en su territorio. / Reuters

En una entrevista concedida a BBC Brasil recientemente, John Feeley ya había hablado sobre la crisis actual. Para el diplomático, la falta de claridad del gobierno estadounidense respecto a su estrategia en Venezuela es un problema.

“No creo que sea una política basada en una estrategia bien elaborada. Una estrategia siempre debe partir de un objetivo final, y si el objetivo final de la administración Trump en Venezuela es un cambio de régimen, ¿por qué no lo declara abiertamente?”, cuestiona.

“Hasta la fecha, según el recuento oficial, hay más de 100 tripulantes muertos, aproximadamente 25 embarcaciones explotaron, probablemente ya hemos gastado decenas de miles de millones de dólares en esta operación, y realmente no sé qué resultados obtendrá la administración Trump”.

El diplomático también afirmó que las demostraciones de fuerza de Trump hasta ese momento, con ataques a barcos en el Caribe y la movilización de equipo militar estadounidense, no serían suficientes para un cambio de régimen.

“Una demostración de fuerza de Estados Unidos, que es sin duda el país militarmente más poderoso del hemisferio occidental, no es suficiente para derrocar a Nicolás Maduro”.

El rol de María Corina Machado

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que la tensión actual entre Venezuela y Estados Unidos se convierta en un conflicto directo, el exembajador también afirmó que el gobierno estadounidense tiene todas las de ganar.

“El gobierno de Maduro no tiene la capacidad de escalar a un conflicto directo con Estados Unidos. Literalmente, como suele decir el presidente Trump en relación con el presidente ucraniano, su administración tiene todas las de ganar”, opinó.

“Y si él (Trump) decide seguir adelante (con una escalada), solo puede hacer una de tres cosas en este momento: puede atacar con tropas terrestres, atacar con bombas aéreas o simplemente irse a casa”.

El diplomático también afirmó que cree que no habrá una invasión terrestre con soldados estadounidenses.

Feeley se refirió a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, a quien describió como “una demócrata con d minúscula”.

“Aplaudo la concesión del Premio Nobel a ella, pero lamento que se lo haya dedicado a Donald Trump”, dijo.

El diplomático también comparó las acciones de la opositora venezolana con las de Ahmed Chalabi, un político iraquí que incentivó la invasión estadounidense de su país en 2003.

Chalabi se hizo conocido por presentar a Estados Unidos documentos falsos sobre la posesión secreta de armas de destrucción masiva por parte del entonces líder Saddam Hussein.

Esta información fue presuntamente utilizada por el expresidente estadounidense George W. Bush para invadir Irak y derrocar a Hussein.

“Por mucho que la admire a ella y a la causa, debo decir que está haciendo exactamente lo que Ahmed Chalabi hizo en Irak en el otoño de 2001, tras los atentados de al Qaeda”, indicó Feeley sobre María Corina Machado.

“Está utilizando el pretexto de las armas de destrucción masiva, en este caso, el fentanilo, para incitar al presidente Trump a invadir su país y liberar a su pueblo, ya que ellos hasta ahora no han podido hacerlo”.

