Estados Unidos no planea atacar a Venezuela, afirma Trump ante rumores de acciones militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes estar considerando atacar a Venezuela después de que el Miami Herald y The Wall Street Journal afirmaran que la Administración de Donald Trump se prepara para hacerlo contra instalaciones militares en el país.

Trump fue preguntado cuando iba a bordo del Air Force One sobre las informaciones publicadas en estos medios, en base a una conversación con fuentes cercana a la Administración, y respondió: “No, no son verdad”.

El mandatario no desarrolló su respuesta y volvió a dar la misma cuando se le repreguntó sobre decisiones militar contra Venezuela.

Según el diario de Miami, los ataques desde el aire podrían ocurrir “en cuestión de días o, incluso, horas”.

Sin embargo, el WSJ matizaba que la decisión aún estaba sobre la mesa.

De llevarse a cabo supondrían una escalada de las tensiones con el Gobierno de Nicolás Maduro después del despliegue militar en el Caribe —que pronto contará con la presencia del mayor portaaviones estadounidense— y los ataques contra embarcaciones bajo el pretexto de que están cargadas con drogas y se dirigen hacia Estados Unidos.

El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 15 ataques letales contra lanchas al parecer cargadas con drogas que han dejado hasta 61 muertos.

La ONU acusó a la Administración de Trump de haber “violado el derecho internacional” con estos ataques que considera “ejecuciones extrajudiciales”.

“Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

En unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.