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    Terremotos

    Trump niega haber pedido a María Corina Machado que no viajara a Venezuela

    EFE
    Trump niega haber pedido a María Corina Machado que no viajara a Venezuela
    María Corina Machado tenía planeado regresar a Venezuela, pero cambió de planes. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este miércoles haber pedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado que no regresara a Venezuela tras los terremotos que sacudieron el país, después de que surgieran versiones sobre supuestas restricciones o recomendaciones de su Administración para impedir su viaje.

    “No… no, para nada. ¿Cómo le voy a decir eso?”, respondió Trump al ser preguntado por periodistas a bordo del Air Force One durante su regreso a Washington desde Turquía, luego de su participación en la cumbre de la OTAN.

    El mandatario elogió a Machado y recordó que ella le regaló la medalla del premio Nobel de la paz, como un recordatorio de la relación entre ambos.

    La reacción de Trump se dio luego de que la semana pasada el medio de investigación Axios divulgara una versión de fuentes de la Administración que consideraron el intento de Machado de ingresar a Venezuela como un “acto de oportunismo político grotesco”.

    De acuerdo con el reporte, funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca expresaron su malestar por los intentos de Machado de regresar a Venezuela en el contexto de la emergencia humanitaria, señalando que sus acciones han generado “drama innecesario” dentro del Departamento de Estado.

    El martes, Machado escribió en su cuenta de X: “Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso, porque mi lugar está allá, con ustedes. Y cuando nos encontremos, vamos a levantar este país desde el mismo lado en el que siempre hemos estado”.

    La cifra de muertos por los terremotos de hace dos semanas en Venezuela subió este miércoles a 3,811, mientras que la de heridos se mantuvo en 16,740, igual respecto al balance del domingo, según la información oficial.

    El número de fallecidos supone un aumento de 126 personas.

    El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó en una reunión con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, que 17,907 personas se encuentran sin vivienda tras el doble terremoto, mientras que se mantiene —desde el pasado jueves— la cifra de rescatados en 6,462.

    EFE

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