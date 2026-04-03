Panamá, 06 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    GUERRA

    Trump niega que el derribo de un caza vaya a afectar las negociaciones con Irán

    EFE
    Trump niega que el derribo de un caza vaya a afectar las negociaciones con Irán
    Donald Trump. / Getty Images

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes que el derribo de un caza estadounidense por las fuerzas iraníes vaya a afectar las negociaciones con Teherán.

    +info

    Un avión de combate de Estados Unidos se estrella en Ormuz después de que Irán derribara un caza

    “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena NBC News.

    El mandatario rechazó dar detalles sobre la misión de búsqueda y rescate que se está llevando a cabo en Irán, que ha permitido a Washington recuperar con vida a uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán.

    Mientras tanto, las fuerzas de Estados Unidos siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.

    Dos helicópteros militares estadounidenses que participan en las labores de rescate fueron alcanzados por fuego iraní también, pero todos los miembros se encuentran a salvo, confirmó la cadena.

    Además, un avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní. El único piloto que viajaba en él se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.

    Mientras que Trump le resta importancia a los ataques de cara a unas eventuales negociaciones, los mediadores explicaron a The Wall Street Journal este viernes que los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, liderados por Pakistán, se encuentran en un “punto muerto”.

    Según dijeron, Irán no está dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad en los próximos días y las exigencias de Estados Unidos “son inaceptables”.

    La propuesta de plan de paz enviada por Trump a Teherán hace unos días fue rechazada precisamente por considerarla “excesiva”.

    Un día después de afirmar que Irán le había solicitado un “alto el fuego” y que este lo negara, el mandatario estadounidense prometió que atacará “con dureza” a Irán durante las próximas dos o tres semanas.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Lotería Nacional: cambios en el sorteo del domingo 5 de abril por Semana Santa. Leer más
    • Pago de Cepanim 2026: así será el registro obligatorio para cobrar en junio. Leer más
    • De la crisis a la esperanza: el rescate del marañón panameño en el Arco Seco. Leer más
    • Registro del Cepanim inicia este mes y los pagos serán desde julio de 2026. Leer más
    • Mides detecta más de 8 mil beneficiarios con autos, taxis y buses en programas sociales. Leer más
    • Decomisan paquetes de droga en dos contenedores con destino a Europa. Leer más
    • El gasoducto del Canal de Panamá: La decisión correcta es la menos riesgosa. Leer más