Trump niega una guerra con Chicago y afirma que Estados Unidos ‘limpiará’ sus ciudades

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que su Gobierno “va a limpiar” a sus ciudades y negó que vaya a haber una “guerra” con Chicago, tras amenazar en la víspera a la ciudad en una publicación en su plataforma Truth Social.

“No vamos a ir a la guerra. Vamos a limpiar nuestras ciudades”, aseveró el mandatario en declaraciones a la prensa, antes de dejar la Casa Blanca y dirigirse a Nueva York, para asistir a la final del Abierto de Tenis de Estados Unidos.

Este sábado, el líder republicano publicó en Truth Social una imagen que hacía referencia a la película Apocalypse Now en la que él aparece retratado sobre un fondo con los rascacielos de Chicago, varios helicópteros y llamaradas de fuego.

“Me encanta el olor a deportaciones en la mañana... Chicago va a descubrir por qué se llama DEPARTAMENTO DE GUERRA”, escribió Trump en la publicación, al hacer referencia al reciente cambio de nombre del Departamento de Defensa.

Por su parte, el zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, aseguró −en una entrevista en el programa State of the Union, de la cadena CNN- que la publicación de Trump fue “sacada de contexto”.

Según Homan, el presidente se refería a que su Gobierno “va a entrar en guerra con los carteles criminales, los inmigrantes ilegales y las amenazas a la seguridad pública”.