Trump ordena atacar toda pequeña embarcación sospechosa de minar el estrecho de Ormuz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que ha ordenado a la Armada atacar toda pequeña embarcación en el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas y dijo que intensificarán las operaciones de desminado de la vía marítima.

“He ordenado a la Armada de Estados Unidos disparar y hundir cualquier embarcación que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz, por pequeñas que sean (¡sus buques de guerra, los 159, están TODOS en el fondo del mar!). No debe haber ninguna vacilación”, anunció Trump en su red Truth Social.

El republicano advirtió que los “barreminas” estadounidenses “están despejando el estrecho en este preciso momento” y ordenó que la “actividad continúe, ¡pero a un nivel triplicado!”.

En un segundo mensaje, publicado minutos después, Trump reiteró que el liderazgo en Irán está dividido, con “serias dificultades para determinar” quien está a cargo y mencionó la “lucha interna” entre los “moderados” y los de “‘línea dura’, que han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla”.

“Tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Armada de Estados Unidos. Está ‘totalmente sellado’ hasta que Irán sea capaz de llegar a un ACUERDO”, indicó el presidente.

Las publicaciones de Trump llegan poco después de que el Pentágono anunciara hoy la intercepción y abordaje de un buque cisterna con crudo iraní en el océano Índico, el segundo barco sancionado vinculado a Teherán que EE.UU. incauta en el Indopacífico en tres días.

Estados Unidos ha aumentado la presión y busca cortar las vías de financiación a Irán durante el alto el fuego en la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero.

Trump ordenó el bloqueo total de las costas de la República Islámica tras una primera ronda de negociaciones que terminó sin resultados en Islamabad y después de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde pasaba el 20% del crudo mundial.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció la víspera la captura de dos buques y ataques a otro buque cisterna en ese paso, que también asegura controlar.

El presidente de Estados Unidos informó este domingo que la Armada de su país disparó e incautó un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el cerco.

En total, EE.UU. ha interrumpido el paso de al menos 31 buques desde que inició el bloqueo naval a Irán, en el que participan más de 10,000 militares estadounidenses, unos 17 navíos de guerra y 100 aeronaves, de acuerdo con cifras publicadas este miércoles por el Comando Central (Centcom).

Trump extendió indefinidamente el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, le presente una propuesta unificada de acuerdo y afirmó que existe la posibilidad de que las negociaciones de paz se retomen el próximo viernes en Pakistán.