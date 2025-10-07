Panamá, 07 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENSIÓN REGIONAL

    Trump ordena cancelar contacto diplomático con Venezuela, según ‘The New York Times’

    EFE
    Trump ordena cancelar contacto diplomático con Venezuela, según ‘The New York Times’
    Estados Unidos ha realizado un gran despliegue militar en el Caribe. Via Getty Images

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento, según informó este lunes The New York Times.

    +info

    Trump prepara una ‘fase dos’ del despliegue de tropas en el Caribe, cerca de Venezuela

    La decisión pondría fin a las gestiones que Grenell había encabezado con el Gobierno venezolano, destinadas a explorar posibles negociaciones entre ambos países, indicaron las fuentes citadas por el diario de Nueva York.

    Según el informe, la orden presidencial fue comunicada directamente por Trump a Grenell y se aplicará de inmediato, deteniendo cualquier iniciativa diplomática en curso hacia el país sudamericano.

    Esta decisión marca un giro significativo en la política estadounidense hacia Venezuela.

    Estados Unidos mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4,500 soldados, bajo el argumento de combate el narcotráfico, pero Maduro asegura que se trata de un intento para propiciar “un cambio de régimen” e imponer “Gobiernos títeres” en Venezuela.

    Trump ordena cancelar contacto diplomático con Venezuela, según ‘The New York Times’
    Fotografía de archivo de Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA

    Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos cinco embarcaciones, las cuales vincularon al narcotráfico en el Caribe Sur, matando a más de 20 personas y Trump ha declarado que el país se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los carteles, justificando así los ataques.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ilegal, abusivo e inconstitucional: Exmagistrados advierten sobre el reglamento de la Contraloría que permite secuestros. Leer más
    • Nuevas reglas de MiBus: qué cambia en la seguridad de metrobuses y zonas pagas. Leer más
    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • $884 millones en una década: El costo de las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública. Leer más
    • Metro de Panamá abre licitación por $278 millones para construir teleférico en San Miguelito y Panamá. Leer más
    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más