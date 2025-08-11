Trump ordena desplegar a la Guardia Nacional en Washington DC y expulsar ‘inmediatamente’ a las personas sin hogar de las calles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que ordenó desplegar a la Guardia Nacional en Washington DC y que pondrá bajo control federal a la policía de la capital estadounidense.

El anuncio, realizado en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, llega después de que el presidente catalogara a la ciudad como una de las más peligrosas de Estados Unidos y que pidiera a las personas sin hogar irse a otro lugar.

“Nadie quiere ser asaltado, violado, tiroteado y asesinado”, dijo el presidente, asegurando que la tasa de homicidios en Washington D.C. es más alta que en algunos “de los peores lugares del mundo” y que el número de robos y secuestros de automóviles también ha aumentado.

Sin embargo, los registros de la policía local muestran que se ha producido una reducción del 7% en todos los delitos cometidos en lo que va de año, con una disminución del 26% en el número total de delitos violentos. Los homicidios han descendido un 12% en el mismo periodo.

Los delitos de robo de vehículos también han disminuido, en esta ocasión en más de un tercio, con una caída del 37%.

Estas cifras vienen después de que en 2023 se había registrado un repunte notable en los índices de criminalidad.

La alcaldesa de la ciudad, la demócrata Muriel Bowser, criticó la postura del presidente, afirmando: “No estamos experimentando un repunte de la delincuencia”.

“El presidente es muy consciente de nuestros esfuerzos”, aseguró Bowser.

En su anuncio de este lunes, Trump dijo que era hora de tomar “medidas drásticas” entre las que se incluyen:

Declaratoria oficial de emergencia de seguridad pública en Washington D.C.

La fiscal general Pam Bondi asumirá el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD).

Se desplegarán más agentes de policía y del FBI en las calles.

Se expulsará a las bandas criminales de la ciudad.

Ya el mes pasado Trump había firmado una orden que facilita la detención de personas sin hogar y la semana pasada ordenó a las fuerzas de seguridad federales que salieran a las calles de Washington DC.

“Los sin techo tienen que mudarse, inmediatamente”, escribió Trump en su sitio de redes sociales Truth Social, el domingo. “Les daremos lugares para quedarse, pero lejos de la capital. Los criminales, no tienen que mudarse. Los meteremos en la cárcel, a donde pertenecen”.

Junto a fotos de tiendas de campaña y basura, añadió: “No habrá ningún ‘Mr. Nice Guy’ (o buen tipo, en español). Queremos recuperar nuestra capital. Gracias por su atención a este asunto”.

Community Partnership, una organización que trabaja para reducir el número de personas sin hogar en Washington DC, declaró a Reuters que en esta ciudad de 700,000 habitantes había unas 3,782 personas sin hogar una noche cualquiera.

La mayoría estaban en viviendas públicas o refugios de emergencia, pero se consideraba que unos 800 estaban “en la calle”.

‘Más violenta que Bagdad’

El viernes, Trump ordenó la entrada de agentes federales —entre ellos de la Policía de Parques de Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas, el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos— en Washington DC para frenar lo que calificó de niveles de delincuencia “totalmente fuera de control”.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a la emisora NPR que hasta 450 agentes federales fueron desplegados el sábado por la noche.

Las acciones de Trump se producen después de que un exempleado de 19 años del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge) fuera agredido en un presunto intento de robo de coche en Washington DC.

Trump se desahogó sobre ese incidente en las redes sociales, publicando una foto de la víctima ensangrentada.

La alcaldesa Bowser le dijo al canal de noticias MSNBC el domingo: “Es cierto que tuvimos un terrible repunte de la delincuencia en 2023, pero esto no es 2023.

“Hemos pasado los dos últimos años reduciendo la delincuencia violenta en esta ciudad, llevándola a su nivel más bajo en 30 años”.

Y criticó al vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, por calificar la capital estadounidense de “más violenta que Bagdad”.

“Cualquier comparación con un país devastado por la guerra es hiperbólica y falsa”, afirmó Bowser.

La delincuencia en cifras

La tasa de homicidios per cápita de Washington DC sigue siendo relativamente alta en comparación con otras ciudades estadounidenses, con un total de 98 asesinatos de este tipo registrados en lo que va de año. La tendencia de los homicidios en la capital estadounidense va al alza desde hace una década.

Pero los datos federales de enero indican que Washington DC registró el año pasado sus cifras globales de delitos violentos -una vez incorporados los robos de coches, las agresiones y los atracos- más bajas en 30 años.

El presidente Trump describió a Bowser como “una buena persona que lo ha intentado”, y añadió que, a pesar de los esfuerzos de la alcaldesa, la delincuencia seguía “empeorando” y la ciudad era cada vez “más sucia y menos atractiva”.

Como distrito, y no como estado, Washington DC está supervisado por el gobierno federal, que tiene potestad para anular algunas leyes locales.

El presidente controla los terrenos y edificios federales de la ciudad, aunque necesitaría que el Congreso asumiera el control federal del distrito.

En los últimos días, Trump amenazó con hacerse cargo del Departamento de Policía Metropolitana de Washington DC, algo que Bowser argumentó que no era posible.

“Hay cosas muy específicas en nuestra ley que permitirían al presidente tener más control sobre nuestro departamento de policía”, dijo Bowser. “Ninguna de esas condiciones se da ahora mismo en nuestra ciudad”.

Trump ha criticado a varias administraciones municipales gobernadas por demócratas durante sus dos mandatos presidenciales.

En los últimos meses, ha chocado notablemente con la alcaldesa de Los Ángeles tras ordenar el envío de miles de miembros de la Guardia Nacional para hacer frente a los disturbios provocados por las redadas contra inmigrantes indocumentados.

Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.

