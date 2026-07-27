Panamá, 27 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 27 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Conflicto bélico

    Trump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo

    ‘Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes’, advirtió el mandatario.

    EFE
    Trump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo
    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.

    +info

    Trump pausa los ataques a Irán ante preocupaciones del Ejército, según mediosIrán asegura haber destruido 11 aeronaves estadounidenses durante la reciente escaladaQué es la montaña Pickaxe, la instalación secreta y fuertemente protegida de Irán que Trump ha prometido atacar ‘con dureza’

    “Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes”, declaró el mandatario al diario digital Axios.

    Al ser preguntado sobre cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a la diplomacia, Trump respondió: “No mucho tiempo. O avanzan rápido o no avanzan”.

    El mandatario explicó que decidió el pasado viernes frenar los ataques contra la República Islámica porque se lo pidieron sus aliados en Oriente Medio que están mediando en el conflicto.

    “Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: ‘No dispares’”, explicó.

    Las declaraciones del mandatario se producen antes de reunirse este martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien estará en Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

    “Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido”, dijo.

    El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 17:23 El Mundial 2026 reunió a 6.8 millones de personas vieron desde las gradas de las 16 sedes Leer más
    • 17:23 Los miles de evacuados que duermen en centros deportivos y hasta plazas de toros por los voraces incendios en España y Francia Leer más
    • 17:12 Trump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo Leer más
    • 17:10 Cuánto debería preocuparnos la rebelión y el hackeo que lanzó la inteligencia artificial de OpenAI Leer más
    • 17:10 España afronta ‘horas difíciles’ contra el fuego por una nueva ola de calor Leer más
    • 16:56 Veraguas United y CAI reparten puntos en Santiago Leer más
    • 16:34 Antai multa a la alcaldesa de Arraiján por contratar a dos de sus primos Leer más
    • 16:30 Senan ubica caletas con droga en costas de Cuango, Colón Leer más
    • 15:12 La erosión costera por el cambio climático afecta a todos los continentes, según informe Leer más
    • 14:20 Niños panameños brillan en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental Leer más