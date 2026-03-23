Panamá, 23 de marzo del 2026

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    Conflicto en Medio Oriente

    Trump ordena posponer durante 5 días los ataques a la infraestructura energética iraní

    EFE
    Trump ordena posponer durante 5 días los ataques a la infraestructura energética iraní
    Imagen de archivo del presidente de EE. UU., Donald Trump. EFE/EPA/WILL OLIVER

    El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras “conversaciones productivas” entre Estados Unidos e Irán para la resolución de las hostilidades.

    El líder republicano señaló en su red, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días “conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total” de sus hostilidades en Oriente Medio.

    Basándose en el carácter y el tono de ese diálogo “profundo, detallado y constructivo”, que dijo que continuará a lo largo de la semana, apuntó que ha ordenado al Departamento de Guerra dicha paralización de los ataques a la infraestructura energética iraní.

    Su orden se mantendrá dependiendo “del éxito de las reuniones y discusiones en curso”, recalcó el presidente.

    El mensaje de Trump tiene lugar después de que amenazara a Irán con nuevos ataques si no abría “totalmente” el estrecho de Ormuz y de que, según informaron el domingo medios iraníes, Teherán avisara de que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

    Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.

    La semana pasada Teherán había advertido de que en caso de sufrir nuevos ataques contra su infraestructura energética su respuesta no iba a tener “contención” y dejó claro que la represalia llevada a cabo hasta ahora había utilizado solo “una fracción” de su capacidad.

    EFE

    Agencia de noticias

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