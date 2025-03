Trump pone a Zelenski en la cuerda floja por su oposición a un acuerdo de paz con Rusia

Escuchar audio noticia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó este lunes la presión contra el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al que advirtió que su oposición a un acuerdo de paz con Rusia podría costarle el cargo pronto.

Estas advertencias se produjeron días después de la desastrosa visita de Zelenski a la Casa Blanca el pasado viernes, en la que protagonizó un tenso enfrentamiento frente a las cámaras con el presidente estadounidense y su vicepresidente, JD Vance.

Trump reaccionó a unas palabras de Zelenski pronunciadas el domingo y recogidas por la prensa estadounidense, en las que afirmó que un acuerdo con Rusia “sigue estando muy, muy lejos”.

“¡Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenski, y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo!”, afirmó el mandatario estadounidense en un mensaje en Truth Social, su red social.

“Es lo que vengo diciendo: este tipo no quiere la paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos”, añadió.

Más tarde, en declaraciones a periodistas desde la Casa Blanca, Trump volvió a referirse al futuro de Zelenski, insinuando que no seguirá “mucho tiempo” si se sigue oponiendo a un acuerdo de paz pronto con el Kremlin.

“Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará por aquí mucho tiempo. Esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo”, dijo Trump.

Aunque Trump no lo ha dicho abiertamente, aliados como el senador Lindsey Graham −anteriormente muy cercano a Zelenski− ya han puesto sobre la mesa su destitución para facilitar un replanteamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania.

Cumbre en Londres

Trump también habló sobre la cumbre que celebraron Zelenski y los líderes europeos este fin de semana en Londres con el objetivo de trazar un plan que garantice seguridad para Ucrania.

“Europa, en la reunión que tuvo con Zelenski, dejó claro que no puede hacer el trabajo sin Estados Unidos. Probablemente no fue la mejor declaración en términos de mostrar fuerza contra Rusia. ¿En qué estaban pensando?”, dijo Trump.

Asimismo, el mandatario estadounidense respondió a las informaciones que han salido en las últimas horas sobre la posible suspensión de toda la ayuda militar de Washington a Kiev.

“Ni siquiera hemos hablado de eso por ahora”, aseguró Trump.

Estas advertencias de Trump llegan después de la desastrosa visita de Zelenski a la Casa Blanca el viernes pasado, en la que se enzarzó en una discusión ante las cámaras con el propio líder estadounidense y su vicepresidente, JD Vance.

Tras ese choque, Zelenski fue informado de que debía abandonar la Casa Blanca, quedando suspendido el almuerzo y la rueda de prensa previstas entre ambos líderes, así como la firma de un acuerdo sobre minerales raros en Ucrania para Estados Unidos.

Un acuerdo que Trump no dio por “muerto” este lunes, aunque dijo que Zelenski debe ser más “agradecido”.

El enfrentamiento del viernes en la Casa Blanca fue tan atípico en términos diplomáticos que Zelenski fue arropado en bloque por los líderes europeos este domingo a su llegada a Londres.

