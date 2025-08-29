Panamá, 29 de agosto del 2025

    Seguridad

    Trump propone norma que limitará el tiempo de visado para los estudiantes extranjeros

    Katiuska Hernández
    Cambios para solicitudes de visa de Estados Unidos. Tomada de internet

    El tiempo de estadía de las visas de estudiantes extranjeros en Estados Unidos, que antes eran casi indefinidas según el estatus que se aprobara, ahora podría ser reducido a cuatro años o menos, según una propuesta hecha por la administración de Donald Trump.

    El gobierno estadounidense anunció una norma que limitaría el tiempo de permanencia que ciertos titulares de visados, incluidos los estudiantes extranjeros, pueden permanecer en Estados Unidos.

    El objetivo según Trump es “reducir el abuso de los visados y aumentaría la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para investigar y supervisar adecuadamente a estas personas”.

    “Durante demasiado tiempo, las Administraciones anteriores han permitido que los estudiantes extranjeros y otros titulares de visados permanezcan en los Estados Unidos de forma prácticamente indefinida, lo que supone un riesgo para la seguridad, cuesta una cantidad incalculable de dólares a los contribuyentes y perjudica a los ciudadanos estadounidenses”, afirmó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    En Harvard hay alrededor de 6.800 estudiantes internacionales. / Getty Images

    Explicaron que esta nueva norma propuesta pondría fin a ese abuso de una vez por todas, al limitar el tiempo que determinados titulares de visados pueden permanecer en Estados Unidos, lo que aliviaría la carga que supone para el Gobierno federal supervisar adecuadamente a los estudiantes extranjeros y sus antecedentes.

    Precisaron que desde 1978, los estudiantes extranjeros (titulares de visados F) han sido admitidos en Estados Unidos por un período indeterminado conocido como “duración del estatus”. A diferencia de otros visados expedidos, los que tienen la designación “duración del estatus” pueden permanecer en los Estados Unidos por un período indefinido sin necesidad de someterse a nuevos controles y verificaciones.

    Según las autoridades los beneficiarios de visas de estudiantes extranjeros han aprovechado esa situación para convertirse en estudiantes “perpetuos”, matriculados de forma indefinida en cursos de educación superior para permanecer en ese país.

    Con la nueva regla, el gobierno federal de Estados Unidos establecería los períodos de admisión y prórroga autorizados para los estudiantes extranjeros y los visitantes de intercambio hasta la duración del programa en el que participan, sin exceder un período de cuatro años.

    Un oficial de seguridad atiende a un pasajero en uno de los aeropuertos de Estados Unidos. Foto cortesía U.S. Customs and Border Protection photo by James Tourtellotte

    Además, la norma también establecería el período de admisión inicial para los representantes de los medios de comunicación extranjeros en un máximo de 240 días. Los representantes de los medios de comunicación extranjeros podrían optar a una prórroga de hasta 240 días, pero no superior a la duración de la actividad o misión temporal.

    Otro de las reglas que se propone establecer es que para admitir a los estudiantes extranjeros, de intercambio y clasificaciones de medios de comunicación extranjeros por un período de tiempo determinado, requeriría que dichos extranjeros soliciten una autorización para prolongar su estancia al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

    Mediante este proceso, se sometería a evaluaciones periódicas por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que el extranjero pudiera permanecer en Estados Unidos durante un período más largo.

    “Esto permitiría al DHS llevar a cabo una supervisión adecuada como parte del SEVP (Student and Exchange Visitor Program) y el SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), facilitando el acceso a la información necesaria y reduciendo el número de personas que se encuentran aquí con visados", indica el comunicado.

    Además, recalcan que esta norma se había propuesto por primera vez bajo la presidencia de Trump en 2020, pero fue retirada por la Administración Biden en 2021.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


