Trump recibirá a María Corina Machado el jueves en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a la líder opositora venezolana María Corina Machado el próximo jueves en la Casa Blanca, según confirmó a EFE un funcionario de la Administración estadounidense.

El encuentro tiene lugar después de que Trump adelantara la semana pasada que planeaba abordar el rol de la Premio Nobel de la Paz en el futuro de Venezuela tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en medio de las actuales negociaciones de Washington con el Gobierno interino en Caracas.

La visita de Machado también se produce después de que el republicano descartara a la opositora para liderar por el momento al país suramericano y en su lugar eligiera reconocer la presidencia interina de la chavista Delcy Rodríguez, con quien pactó la gestión de la venta de millones de barriles de crudo.

“Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir”, dijo Trump este viernes al ser interpelado por la prensa sobre si cambiaría su postura en cuanto a Machado si esta si le entregara su Premio Nobel.

Según reportes de The Washington Post, el presidente estadounidense habría decidido no incluir a la líder opositora en sus planes para Venezuela después de que esta aceptara el prestigioso galardón, codiciado abiertamente por él.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó el pasado lunes en una entrevista en la cadena estadounidense Fox News que “ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él (Trump)”, a lo que el Instituto Nobel noruego explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.

Trump insistió el pasado viernes en que se siente “muy honrado” de la visita de la opositora venezolana en declaraciones que contrastan ligeramente con lo que él mismo dijo cuando cuestionó la capacidad de Machado para liderar a Venezuela porque “no tiene apoyo o respeto” en el país.

Preguntada este lunes en Fox News por la decisión de no involucrar a Machado en el Gobierno de una Venezuela pos- Maduro, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que “el presidente Trump y su equipo de Seguridad Nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela, y esa decisión resultó ser acertada”.

“Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a EE.UU. para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense”, advirtió.

Leavitt también insistió en que el Gobierno de Rodríguez accedió a liberar a los presos políticos, “algo que Estados Unidos ha deseado ver desde hace tiempo”, y realzó el trabajo con Caracas, el cual Trump “espera que continúe”.

Machado pidió hoy al papa León XIV en el Vaticano que interceda por los presos políticos y por el “avance sin demora” de la transición a la democracia en Venezuela.