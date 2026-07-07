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    Trump repite que Groenlandia debería estar controlada por Estados Unidos y no por Dinamarca

    EFE
    Trump repite que Groenlandia debería estar controlada por Estados Unidos y no por Dinamarca
    Trump llegó a Turquía para participar en la cumbre de la OTAN. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este martes a la carga con Groenlandia, al afirmar que debería estar controlada por Estados Unidos y no por Dinamarca, que, según asegura, no gasta dinero en ayudar a ese territorio.

    “Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia”, dijo Trump tras su llegada a Ankara para participar en una cumbre de la OTAN.

    Sin embargo, añadió Trump, Groenlandia “es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos”, e insistió en que “Groenlandia debería estar bajo el control de Estados Unidos, no de Dinamarca”.

    En ese contexto, criticó que los europeos no quisieran aceptar esa idea, “con todo el dinero que gastamos para ayudarlos frente a Rusia, cuando en realidad no tenemos por qué gastar nada, ya que podríamos retirar a todos nuestros soldados de Europa, porque (...) Europa es un lugar muy distinto a lo que era hace 20 años, muy diferente”, declaró.

    Y añadió que a Europa “más le vale tener cuidado con la inmigración y la energía, porque “si no tienen cuidado con esas dos cosas, ya no habrá Europa”.

    EFE

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