Trump resta importancia a roces con principal experto en salud de EU

COVID-19

El presidente Donald Trump dijo el lunes que tenía una “buena relación” con Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, a pesar de la evidencia de una creciente brecha entre ambos en momentos en que aumentan los casos de coronavirus en varios estados.

“Me llevo muy bien con él”, dijo Trump a los periodistas durante un evento en la Casa Blanca. “Me cae bien, personalmente”.

El tono conciliador fue un cambio notable después de que funcionarios de la Casa Blanca mostraran a la prensa una lista de consejos que Fauci había hecho al principio de la pandemia que posteriormente se revirtió.

Esto se produjo después de que Trump criticara públicamente a Fauci en un par de entrevistas de televisión, y de una entrevista publicada el pasado fin de semana por el Financial Times en la que Fauci dijo que no había informado al presidente en más de dos meses, y que no lo había visto en persona en la Casa Blanca desde principios de junio.

La evidencia de un continuo roce aún era clara el lunes, cuando Trump señaló que no estaba de acuerdo con Fauci sobre la decisión de cortar ciertos viajes desde China, lo que el presidente dijo que había salvado decenas de miles de vidas. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, describió a Fauci como uno de los muchos funcionarios de salud pública que brinda orientación al presidente.

Pero McEnany negó que la Casa Blanca estuviera trabajando para desacreditar a Fauci, y describió la lista de supuestos errores del director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas como una respuesta de rutina a las preguntas formuladas por los periodistas para el Washington Post.

“Proporcionamos una respuesta directa a una pregunta directa, y eso es todo”, dijo McEnany.

Agregó que Trump “ciertamente” aún apreciaba el consejo de Fauci, a pesar de que el presidente dijo en una entrevista el jueves con Fox News que el experto “había cometido muchos errores”.