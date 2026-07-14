Trump restablece el bloqueo a los puertos iraníes e impone un recargo a la carga que pasa por el estrecho de Ormuz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tres meses después de haberlo aplicado por primera vez, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes la reimposición del bloqueo marítimo a los puertos iraníes.

“El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Estamos restableciendo el bloqueo iraní, llamado así porque únicamente impide que los barcos de Irán o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un acceso justo y abierto al estrecho”, escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Además, indicó que Washington dará protección a los barcos que transiten por esa vía marítima, pero a cambio les comenzará a cobrar un pago equivalente a 20% del valor de su carga

“A partir de este momento, Estados Unidos será conocido como ‘el guardián del estrecho de Ormuz’; pero, como tal y por una cuestión de justicia, recibirá una compensación equivalente al 20% de toda la carga transportada, para cubrir cualquiera y todos los costos necesarios para cumplir la tarea de proporcionar seguridad y protección en esta zona tan volátil del mundo. El proceso y su implementación comenzarán de inmediato”, escribió.

La reimposición del bloqueo a los puertos iraníes se produce casi un mes después de que esa medida fuera levantada por EE.UU. tras el anuncio de que ese país e Irán habían llegado a un acuerdo de cese el fuego en la guerra que les enfrenta desde finales de febrero.

El 14 de junio, el gobierno de Pakistán -que hizo de mediador entre las partes- anunció que se había logrado un acuerdo y pocos días después ambos gobiernos firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) sobre la base del cual iban a negociar para buscar un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra en un plazo de 60 días, prorrogables de mutuo acuerdo entre las partes.

La navegación por el estrecho de Ormuz, por donde regularmente circula en torno a 20% del petróleo del mundo, resultó afectada desde el inicio de la guerra que EE.UU. e Israel lanzaron contra Irán a finales de febrero y que tuvo entre sus primeras bajas al entonces líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

Como respuesta a esta ofensiva, Irán empezó a lanzar ataques contra los países del Golfo aliados de EE.UU., así como contra los buques comerciales que circulaban por el estrecho de Ormuz, llevando a una virtual paralización del tráfico marítimo por esa vía.

Como respuesta, al cabo de varias semanas, Trump instauró el bloqueo naval de los puertos iraníes, afectando así tanto las exportaciones petroleras de ese país como las importaciones de insumos que requiere su economía.

Un acuerdo confuso

El tráfico por el estrecho de Ormuz ha disminuido debido a los temores de las navieras a que sus barcos sean atacados. / Getty Images

El restablecimiento del bloqueo marítimo se produce luego de sucesivos desencuentros entre Washington y Teherán en torno a la aplicación del acuerdo plasmado en el MoU.

Desde que se dio a conocer su contenido, este acuerdo estuvo marcado por ambigüedades y por interpretaciones contradictorias entre las partes.

Según se informó inicialmente, el estrecho de Ormuz estaría libre al tráfico marítimo y exento del cobro de peajes durante 60 días. Sin embargo, Teherán siempre ha insistido en su interés en controlar el flujo de barcos por esa vía y, de hecho, en cobrar por permitir ese tránsito.

Antes del inicio de esta guerra, barcos de todo el mundo circulaban por el estrecho libremente sin pagar a nadie. Sin embargo, en los últimos meses Irán estableció un mecanismo para cobrar una suerte de peaje a los barcos que quisieran usar esa vía. El gobierno de Trump siempre se opuso a esa posibilidad, pero ahora parece señalar su interés en ser quien la aplique.

La semana pasada, tres barcos comerciales fueron atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, tras la cual el gobierno de EE.UU. lanzó ataques contra Irán y retiró las autorizaciones que había emitido para permitir la venta de crudo iraní, mientras que Trump anunció que el acuerdo de cese el fuego había llegado a su fin.

Por su parte, Teherán ha acusado a Washington de no honrar el acuerdo preliminar, de violar los “ajustes iraníes” en el estrecho de Ormuz y de mantener las amenazas de nuevos ataques.

"" / BBC

El plan de Trump para Ormuz: ¿era previsible o una contradicción?

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, había afirmado previamente que ningún país debería "cobrar peajes o tarifas en una vía fluvial internacional". / Getty Images

Bernd Debusmann Jr., corresponsal de la BBC en la Casa Blanca

Por un lado, el anuncio del presidente Trump de que Estados Unidos impondrá un gravamen del 20% a toda la carga que transite por el estrecho de Ormuz encaja, en términos generales, con su política exterior.

Trump suele afirmar que los aliados de Estados Unidos no pagan lo suficiente por su propia defensa o seguridad. Según él, EE.UU. asume la carga financiera y logística de los problemas de seguridad global.

Exigir una compensación por el importante despliegue de poder naval y aéreo estadounidense destinado a proteger la navegación en el Golfo es coherente con esa visión, aunque los países aliados puedan oponerse a ello.

Por otro lado, la medida contradice directamente declaraciones recientes de su propio secretario de Estado, Marco Rubio.

“Ningún país está autorizado a cobrar peajes o tarifas en una vía fluvial internacional”, dijo Rubio a periodistas a principios de julio.

“Eso es lo que establece el derecho internacional vigente. Así es como funcionan las vías fluviales internacionales en todo el mundo y así es como esperamos que funcione aquí”.

De cara al futuro, es probable que la Casa Blanca adopte medidas para diferenciar públicamente entre los peajes anunciados por Trump y los que había reclamado previamente el gobierno de Teherán.

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