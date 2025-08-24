Panamá, 24 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ESTADOS UNIDOS

    Trump se plantea un nuevo despliegue de la Guardia Nacional para combatir el crimen en Baltimore

    Europa Press
    Trump se plantea un nuevo despliegue de la Guardia Nacional para combatir el crimen en Baltimore
    El presidente Donald Trump. EFE/EPA

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha centrado este domingo sus miras en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, como el escenario de un posible despliegue de la Guardia Nacional para combatir el crimen, como ya ha hecho en Washington D.C., y como ha avisado hace unas horas con el también bastión demócrata de Chicago.

    Trump ha recogido el guante lanzado por el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, que este pasado viernes invitó al mandatario a dar un paseo juntos por la ciudad para comprobar de verdad la situación de seguridad.

    Una propuesta “en un tono bastante sucio y provocador”, según el presidente norteamericano. “¿Debo entender que estamos hablando de Baltimore, que está fuera de control, que esta plagada de crímenes? Porque, como presidente, preferiría que la limpiara primero antes de darme un ‘paseo’”, ha respondido.

    El presidente ha asegurado que “si Moore necesita ayuda”, no tendrá dudas “en mandar a las ‘tropas’ para limpiar la ciudad de crimen a toda velocidad”, según ha publicado en su plataforma Truth Social.

    “Cuando ya no haya crímenes ni asesinatos en Baltimore, entonces me daré un paseo con él”, ha zanjado el mandatario.

    Europa Press

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno busca el dinero para pagar bono de $50 a jubilados y pensionados. Leer más
    • Corte no admite amparo contra orden de Meduca de retener salarios a docentes que participaron de huelga. Leer más
    • Línea 3 del Metro: el túnel bajo el Canal alcanza 38% de avance. Leer más
    • Dónde estarán las agroferias del IMA el 21 de agosto: horarios y sedes. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Aeropuerto de Albrook tendrá que ser mudado para dar paso a la gran estación del tren Panamá-David. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra leve disminución. Leer más