    Almuerzo a puerta cerrada

    Trump se reúne con María Corina Machado en la Casa Blanca por más de dos horas

    EFE
    La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llega a la Casa Blanca este jueves, en Washington (EU). EFE/Lenin Nolly

    La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, concluyó este jueves tras más de dos horas de encuentro.

    Trump y Machado compartieron un almuerzo a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, y posteriormente la dirigente opositora se trasladó al Congreso de Estados Unidos, donde sostendrá una reunión con senadores.

    A la salida de la Casa Blanca, Machado declaró brevemente a la prensa que la reunión fue “muy bien”, pero no reveló si entregó la medalla del Nobel a Trump, como se ha especulado.

    La líder opositora saludó a algunos venezolanos que estaban concentrados frente a la residencia presidencial antes de abordar un vehículo de camino al Congreso.

    La líder opositora tiene previsto dar una rueda de prensa a las 16.00 hora local (21.00 GMT) en las escaleras del Capitolio tras el encuentro con senadores republicanos y demócratas.

    El encuentro es el primero entre Trump y la opositora y se produce menos de dos semanas después de que Estados Unidos detuviera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación sorpresa en Venezuela, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron trasladados posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

    Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no “tiene los apoyos” necesarios dentro del país.

    En su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington.

    EFE

    Agencia de noticias

