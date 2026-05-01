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    Aranceles

    Trump sube al 25% los aranceles a autos y camiones de los paíseds de la Unión Europea

    El presidente de Estados Unidos acusó a la Unión Europea de incumplir el acuerdo comercial.

    Europa Press
    Trump sube al 25% los aranceles a autos y camiones de los paíseds de la Unión Europea
    Sede de la Comisión de la Unión Europea en Bruselas. Katiuska Hernández

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a la Unión Europea de incumplir el acuerdo comercial bilateral que mantienen y anunciado que, como represalia, la semana que viene elevará al 25% los aranceles a turismos y camiones.

    La UE había acordado eliminar los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses a cambio de un límite arancelario del 15% para la mayoría de los productos del bloque de países.

    Ahora, “dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial”, Trump ha anunciado que la próxima semana aumentará “los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que ingresen a Estados Unidos”, ha anunciado Trump en su plataforma Truth Social.

    El arancel se incrementará al 25%”, ha confirmado el mandatario antes de asegurar que estos aranceles no se aplicarán si los vehículos terminan siendo fabricados en plantas estadounidenses, en particular, las que están en proceso de construcción.

    “Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100,000 millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones. Estas plantas, con personal estadounidense, abrirán pronto”, ha concluido el presidente estadounidense.

    Europa Press


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