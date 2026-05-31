Panamá, 31 de mayo del 2026

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    Conflicto en Medio Oriente

    Trump subraya que no tiene prisa por lograr acuerdo con Irán porque quiere ‘un buen trato’

    El mandatario volvió a asegurar que si su país no hubiera bombardeado instalaciones clave del programa nuclear iraní en el verano de 2025, Irán tendría ahora mismo un arma nuclear.

    EFE
    Trump subraya que no tiene prisa por lograr acuerdo con Irán porque quiere ‘un buen trato’
    Un helicóptero MH-60R Sea Hawk se acerca al USS Delbert D. Black (DDG 119) después de patrullar el mar Arábigo en apoyo al bloqueo de Estados Unidos contra Irán. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó en una entrevista emitida este sábado en que no tiene prisa por lograr un acuerdo de paz con Irán pese al daño que está haciendo el conflicto en el bolsillo de los estadounidenses porque quiere “conseguir un buen trato”.

    “Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Me gustaría decir que tengo prisa, porque ya sabes... Los precios de la gasolina van a bajar con fuerza (cuando haya acuerdo), pero si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato”, aseguró Trump en una entrevista concedida a su nuera, la presentadora Lara Trump, en la cadena Fox News.

    Durante la entrevista, grabada el jueves, Trump no se refirió a la “decisión final” que, según dijeron ayer medios estadounidenses, tomaría sobre la última oferta iraní tras reunirse con su equipo de asesores de seguridad, pero sí consideró que el acuerdo final debe contener dos garantías: que el estrecho quede reabierto y que Irán no pueda tener un arma atómica.

    “Poco a poco, pero con seguridad, estamos consiguiendo, creo, lo que queremos, y si no lo conseguimos, terminaremos de otra manera”, añadió Trump en línea con las palabras pronunciadas hoy mismo por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que afirmó que el Pentágono está listo para comenzar a atacar Irán de nuevo si no hay acuerdo.

    El republicano aseguró que los iraníes son buenos negociadores pero que Washington tiene “todas las cartas” porque -según él- ha “derrotado militarmente” a la república islámica.

    El mandatario volvió a asegurar que si su país no hubiera bombardeado instalaciones clave del programa nuclear iraní en el verano de 2025, Irán tendría ahora mismo un arma nuclear.

    Washington y Teherán llevan semanas intentando negociar un acuerdo para cerrar el conflicto que inició Estados Unidos el pasado febrero, en medio de un alto el fuego decretado unilateralmente por Trump que se ha mostrado potencialmente endeble ante los repetidos ataques limitados que se siguen produciendo en torno a Ormuz y el Golfo Pérsico.

    EFE

    Agencia de noticias


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