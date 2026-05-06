Trump suspende el operativo militar para escoltar buques en Ormuz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que suspende, a petición de Pakistán, el operativo militar Proyecto Libertad, que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.

Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe al “considerable progreso hacia un acuerdo” con Teherán, sin rendir más detalles al respecto.

El republicano indicó que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantendrá vigente y que la suspensión de este operativo concreto tiene como objetivo determinar si el acuerdo “puede concretarse y firmarse”.

Mensaje de Donald Trump.

Las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unos pocos barcos a través del estrecho.

Además, se han registrado repetidos ataques en la región que han involucrado pequeñas embarcaciones y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos atribuyeron a Irán.

Según fuentes militares, citadas por medios locales, los barcos estadounidenses se vieron obligados a ejecutar maniobras defensivas para garantizar la navegación durante la operación para escoltar buques mercantes.

Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero “ha terminado” y se ha abierto una nueva fase con una operación “defensiva” destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.

“La operación ‘Furia Épica’ terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa”, declaró Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca.