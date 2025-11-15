Trump tacha de ‘corrupta’ a la BBC y asegura que está obligado a demandarla por difamación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tildó a la cadena pública BBC de “corrupta” y aseguró que tiene la “obligación” de demandarla por difamación, en una entrevista exclusiva con la televisión británica GB News emitida este sábado.

Durante una conversación en la Casa Blanca con la periodista británica Bev Turner, el mandatario estadounidense prometió continuar con las acciones legales contra la BBC por la forma en la que editó un discurso pronunciado en enero de 2021, pese a las disculpas formales emitidas por la cadena y tras desencadenar la dimisión de varios altos cargos de su cúpula directiva.

La periodista de GB News -cadena de corte conservador- atribuyó a Trump la creación del término fake news (noticias falsas) hace más de una década y le preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su litigio contra la BBC.

“El término fake news era genial, pero no es suficiente fuerte. Me gustaría que fuera más potente. La palabra ‘falso’ es una cosa, pero esto va más allá. Lo que hicieron es corrupto”, dijo Trump, en referencia a la mala praxis atribuida a la radiotelevisión pública británica.

“Mira, no busco meterme en demandas judiciales, pero creo que tengo la obligación. Esto fue muy flagrante y si no lo haces no evitas que ocurra de nuevo con otras personas. Creo que probablemente estoy obligado. Me gustaría averiguar por qué lo hicieron”, agregó.

“La parte positiva de los litigios es que lo descubriremos. ¿Cuántas más veces lo han hecho? Quizás me lo hicieron bastante”, continuó el jefe de la Casa Blanca.

Después de grabar la entrevista con Turner, pero antes de su emisión, Trump elevó la presión contra la BBC en declaraciones a medios de comunicación a bordo del Air Force One: “Les vamos a exigir una cantidad entre 1,000 millones y 5,000 millones de dólares (entre “860 y 4,300 millones de euros)”, comentó.

El pasado fin de semana, el diario británico The Daily Telegraph dio a conocer la edición manipulada de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, emitida en el programa documental Panorama en octubre de 2024, donde parecía que el presidente estadounidense alentaba directamente a la insurrección contra el Capitolio.

La noticia causó una enorme controversia en el Reino Unido y provocó la dimisión del director ejecutivo de la cadena, Tim Davie, y de su jefa de informativos, Deborah Turness.

Posteriormente, The Daily Telegraph se hizo eco un nuevo ejemplo de edición manipulada en Newsnight, otro programa diferente de la cadena, emitido en junio de 2022, ante lo que un portavoz del equipo legal de Trump tildó como un “patrón de difamación”.

Trump inicialmente había establecido tres condiciones para no interponer una demanda por difamación a la BBC, entre las que se incluían una “retractación clara y completa” de lo afirmado en el documental, una petición de disculpas y una “compensación apropiada” antes del pasado viernes.

La noche del jueves, un día antes que se cumpliera el ultimátum, la BBC se disculpó por carta ante Trump y dijo “lamentar” la edición del documental y aseguró que no se volvería a emitir, pero precisó que estaban en “completo desacuerdo con que existan motivos para una denuncia por difamación”.

En la entrevista con GB News, Trump también hizo referencia a la misiva: “Me han escrito una carta de disculpa, una bonita carta. Se disculpan, pero si dices que no era intencional, no estás pidiendo perdón, ¿verdad?. Mira, yo hice un bonito discurso y ellos lo convirtieron en algo que no era bonito”.