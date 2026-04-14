Trump traslada a John M. Barrett, de Guatemala, a Embajada de Estados Unidos en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El diplomático estadounidense, quien fue ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos en Panamá, asumirá nuevas funciones tras la reactivación de relaciones con Venezuela

El diplomático estadounidense John M. Barrett dejará su cargo como encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, posición que asumió el pasado 23 de enero de 2026, para ser trasladado a Venezuela, país con el que Washington ha retomado relaciones diplomáticas recientemente, informaron este martes medios de prensa guatemaltecos.

Barrett, miembro del Servicio Exterior Senior, había llegado a Guatemala a inicios de año con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en temas clave como seguridad, migración y desarrollo económico, respaldado por una trayectoria de más de dos décadas en la diplomacia estadounidense.

Antes de asumir este cargo, Barrett se desempeñó como ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos en Panamá desde mayo de 2023, junto a la entonces embajadora Mari Carmen Aponte, además de ocupar puestos clave como consejero para Asuntos Económicos en Perú y cónsul general en Recife, Brasil, donde lideró la labor diplomática en ocho estados del noreste brasileño.

El diplomático panameño, Carlos Guevara Mann, junto a John Barrett, quien fue encargado de negocios de Estados Unidos en este país. Foto: Cancillería de Panamá. Archivo.

De acuerdo al informe, su designación en Guatemala marcó una nueva etapa en la relación entre ambos países, en la que impulsó agendas enfocadas en combatir el narcotráfico, la migración irregular y fortalecer las instituciones democráticas.

Su llegada a Venezuela refleja el interés de Washington en consolidar su presencia diplomática tras años de tensiones. Su traslado se da en ese contexto, lo que implica una nueva fase diplomática en la región.

Con este movimiento, Barrett asumirá un rol estratégico en un escenario marcado por desafíos políticos y la necesidad de reconstruir canales de diálogo bilateral.

En su nuevo destino, el diplomático asumirá un rol clave en la reactivación de los canales de diálogo y cooperación bilateral.

Con su salida, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala queda a la espera de la designación de un nuevo encargado de negocios, en un momento considerado estratégico para la relación entre ambos países.