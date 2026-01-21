Panamá, 21 de enero del 2026

    Noticia

    Trump: Venezuela va a ganar más dinero en próximos seis meses que en últimos veinte años

    EFE
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Davos. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Venezuela ganará con el petróleo más dinero “en los últimos seis meses” de lo que lo ha hecho en los últimos veinte años.

    En un esperado discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario afirmó que después del ataque en el que capturó al expresidente Nicolás Maduro, las autoridades que ahora dirigen el Ejecutivo venezolano aceptaron rápidamente llegar a un acuerdo y también aceptaron la cooperación que les ha ofrecido la Administración Trump.

    “El liderazgo es bueno e inteligente”, sostuvo, en referencia al Gobierno que ahora dirige quien fuera vicepresidenta de Maduro y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.

