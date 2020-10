Trump y Biden discuten sobre la pandemia en el último debate, a 12 días de las elecciones

Presidenciales en Estados Unidos

El último debate entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, antes de las elecciones del 3 de noviembre comenzó este jueves en Nashville.

En el encuentro, Trump busca recuperar terreno en las encuestas que lo sitúan rezagado frente a su rival.

El primer tema abordado fue el manejo de la pandemia del coronavirus. Trump volvió a culpar a China y dijo que el 99.9% de los contagiados se recupera. Biden replicó que 200 mil estadounidenses habrán muerto por Covid-19, antes que termine el año.

El “responsable” de tantas muertes por Covid-19 no puede seguir en el poder, dijo Biden.

La moderadora recordó a Trump que llamó “idiota” al doctor Anthony Fauci, reconocido mundialmente por su trabajo como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID). Trump justificó su señalamiento, recordando a principios de la pandemia, Fauci no favoreció el uso obligatorio de las mascarillas, como método para contener el avance del virus.

Biden también acusó a Trump de no querer enfrentarse al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y dijo que el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que asesora a Trump, intercambia información confidencial con los rusos. Trump no defendió a Giuliani, y lo acusó de mantener contactos con Ucrania cuando fue vicepresidente en la administración de Barack Obama (2009-2017).

“Yo no tengo dinero de China, tú sí. Yo no tengo dinero de Ucrania, tú sí”, respondió Trump. Biden recordó que Trump tiene cuatro año prometido que revelará su declaración de impuestos, y no lo hace.

La moderadora preguntó a Biden por los negocios de su hijo Hunter.

“No hubo ni una cosa errónea”, y acusó a Trump de intentar negociar con el gobierno de Ucrania “para que dijeran cosas negativas de mí, y no pasó”. Y, apuntando al presidente, agregó: “el único tipo que ha sacado dinero de China, es este hombre”.

A principios de este año, el presidente fue acusado, pero absuelto, después de intentar persuadir al presidente de Ucrania de anunciar una investigación sobre el trabajo de Hunter Biden para una compañía petrolera en dicho país.

Información en desarrollo...