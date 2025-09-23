Panamá, 23 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Diplomacia

    Trump y Lula se cruzan en la ONU y acuerdan reunirse la próxima semana

    EFE
    Trump y Lula se cruzan en la ONU y acuerdan reunirse la próxima semana
    Combo de fotografías de los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que la próxima semana se reunirá con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantiene una fuerte disputa por el juicio al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro.

    Trump relató desde el estrado que se cruzó en los pasillos de la ONU con Lula, quien fue orador antes que él, y que ambos conversaron brevemente y acordaron encontrarse la próxima semana.

    “Debo contarles que yo estaba entrando y el líder de Brasil saliendo. Nos vimos, él me vio, y nos abrazamos”, reveló el republicano ante los representantes de los países miembros de la ONU, entre los que se encontraba Lula junto a la delegación brasileña.

    El mandatario afirmó que hubo una “excelente química” entre ambos.

    “Me pareció un hombre muy amable, en realidad me gustaría conocerlo. Yo solo hago negocios con gente que me gusta”, apuntó.

    Según Trump, Brasil enfrenta grandes aranceles de Estados Unidos en respuesta a “la censura, represión, militarización, corrupción judicial y el acoso a críticos”.

    La Administración de Trump impuso aranceles del 50% a las importaciones brasileñas como castigo por el juicio contra el expresidente Bolsonaro, un estrecho aliado de Trump condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado.

    Antes del discurso de Trump, el primer orador fue Lula, quien denunció la consolidación de un “desorden internacional” y arremetió contra el “ataque” de Estados Unidos a la soberanía brasileña por el juicio a Bolsonaro.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más