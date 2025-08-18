Panamá, 18 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Alto al fuego

    Ucrania acude a la reunión con Trump con la meta de concretar las garantías de seguridad

    EFE
    Ucrania acude a la reunión con Trump con la meta de concretar las garantías de seguridad
    El presidente ucraniano Volodimir Zelensky en una foto de archivo del pasado mes de mayo. EFE

    El Gobierno ucraniano espera de la reunión de este lunes entre los presidentes Volodímir Zelenski y Donald Trump avances en la cuestión de las garantías de seguridad y un acuerdo sobre los parámetros de la cumbre trilateral que está proyectado celebrar con el líder ruso, Vladímir Putin.

    +info

    Trump dice que Zelenski puede acabar guerra ‘casi de inmediato’ si descarta Crimea y OTANMarco Rubio no descarta más sanciones a Rusia, pero dice que afectarían la paz en UcraniaTrump entregó a Putin una carta de Melania instándolo a proteger a los niños de la guerra

    “Si hablamos sobre expectativas de esta reunión, son (...) más avances, una idea clara o más clara de los parámetros de futuras garantías de seguridad”, declaró el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, durante la presentación de un programa gubernamental en Kiev, según la agencia Ukrinform.

    El ministro añadió que se esperan progresos de cara a la agenda y al momento en el que se podría producir un encuentro en formato trilateral con Trump, Zelenski y Putin, “con la participación posible de otros líderes de nuestros aliados”.

    En respuesta a una pregunta sobre las cesiones territoriales que reclama Moscú, Sibiga destacó que la postura fundamental de Ucrania no ha cambiado.

    “Crimea es Ucrania. Ucrania tiene una Constitución -el presidente lo ha reiterado en varias ocasiones- que responde a todas las preguntas sobre esta cuestión”, señaló el ministro, aludiendo a la imposibilidad legal de ceder territorios de manera formal.

    Además, para Ucrania sería inaceptable que como parte del acuerdo de paz Rusia demandara “restricciones de ningún tipo al Ejército ucraniano o a nuestras capacidades de defensa”, afirmó.

    Durante el fin de semana, Zelenski había apuntado como prioridades para emprender negociaciones con Rusia la declaración de un alto el fuego en todos los frentes y la devolución de todos los ciudadanos ucranianos cautivos, con las garantías de seguridad como demanda para cerrar un acuerdo.

    Trump, por su parte, afirmó este domingo que Zelenski puede acabar la guerra con Rusia “casi de inmediato” si desiste de “recuperar” Crimea y de “entrar en la OTAN”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más
    • Nestlé anuncia nueva Leche Evaporada IDEAL con sello ‘Hecho en Panamá’. Leer más
    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Panamá Viejo celebra 506 años con actividades culturales y jornada de puertas abiertas. Leer más