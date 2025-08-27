Ucrania admite que las tropas rusas entraron en la región clave de Dnipropetrovsk

Paul Kirby - Editor digital de Europa

Las fuerzas ucranianas reconocieron que el ejército ruso llegó a la región industrial de Dnipropetrovsk, en el oriente de Ucrania, donde estarían intentando establecerse.

“Este es el primer ataque de una escala tan grande en la región de Dnipropetrovsk”, declaró a la BBC Viktor Trehubov, del Grupo Operativo-Estratégico de Tropas de Dnipro, aunque aclaró que su avance había sido detenido.

Rusia afirmó durante todo el verano que había entrado en la zona, mientras sus fuerzas intentan adentrarse en territorio ucraniano desde la región de Donetsk.

A principios de junio, funcionarios rusos anunciaron el inicio de una ofensiva en Dnipropetrovsk, aunque los últimos informes ucranianos sugieren que apenas traspasaron la frontera regional.

Cualquier avance ruso sobre Dnipropetrovsk sería un duro golpe para la moral ucraniana, dado que el esfuerzo diplomático liderado por Estados Unidos para poner fin a la guerra parece debilitarse, a pesar de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska.

El proyecto de mapeo ucraniano DeepState reportó que Rusia había ocupado dos aldeas dentro de la región: Zaporizke y Novohryhorivka.

Sin embargo, el estado mayor de las fuerzas armadas de Ucrania lo niega. El ejército “continúa controlando” Zaporizke, afirmó la instancia en un comunicado.

“También se desarrollan hostilidades activas en la zona de la aldea de Novohryhorivka”, añadió.

Moscú no ha reclamado Dnipropetrovsk, a diferencia del Donetsk y las otras cuatro regiones orientales de Ucrania, pero atacó sus principales ciudades, incluida la capital regional de Dnipro.

Antes de la guerra, Dnipropetrovsk tenía una población de más de tres millones de habitantes y era el segundo centro de industria pesada más importante de Ucrania después del Donbás, compuesto por las regiones de Donetsk y Lugansk.

Aunque las fuerzas rusas avanzan lentamente en la conquista del territorio ucraniano y han sufrido un gran número de bajas, lograron avances recientes en Donetsk.

Un pequeño grupo de infantería hizo un avance repentino de 10 km más allá de las líneas defensivas de Ucrania cerca de Dobropillia a principios de este mes, pero los últimos indicios sugieren que la avanzada se detuvo.

Los planes de Putin

Se ha informado de que Putin le dijo a Trump que estaría dispuesto a poner fin a la guerra si Ucrania cediera las zonas de la región de Donetsk que aún controla, pero muchos ucranianos creen que el líder ruso tiene otros planes.

El coronel Pavlo Palisa, subdirector de la oficina presidencial en Kyiv, advirtió a la prensa estadounidense en junio que el Kremlin quería ocupar toda Ucrania al este del río Dniéper, que divide Ucrania en dos.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, también advirtió que entregar territorio ucraniano a Rusia como parte de un acuerdo de paz era “una trampa”.

“Olvidamos que Rusia no ha hecho ni una sola concesión y que es el agresor aquí”, declaró a la BBC.

Tras reunirse con Putin en Alaska y con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en Washington, Trump anunció la semana pasada que había comenzado los preparativos para una cumbre entre ambos líderes.

Sin embargo, a finales de la semana pasada las esperanzas de un avance se habían desvanecido.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, insistió en que la “agenda [para la cumbre] no está lista en absoluto” y que ninguna reunión estaba prevista.

También afirmó que cualquier debate sobre futuras garantías de seguridad sin la participación rusa era “inútil”, aunque para Occidente sería imposible.

Garantías de seguridad

Zelensky instó a sus aliados occidentales a intensificar los esfuerzos para acordar futuras garantías de seguridad en caso de llegar a un acuerdo.

El líder ucraniano se reunió el martes en Kyiv con el jefe de las fuerzas armadas británicas, el almirante Tony Radakin, y el portavoz del primer ministro británico afirmó que el Reino Unido estaría listo para desplegar tropas sobre el terreno una vez finalizadas las hostilidades.

El canciller alemán, Friedrich Merz, declaró que las garantías de seguridad para Ucrania permitirían, ante todo, que el ejército ucraniano defendiera su país a largo plazo.

Merz afirmó que Zelensky había dejado claro que estaba dispuesto a reunirse con Putin y que ahora era el turno de Moscú: “Si el presidente ruso se toma en serio el fin de la matanza, aceptará la oferta”.

Ucrania, por su parte, anunció que los hombres de entre 18 y 22 años pueden viajar al extranjero, lo que supone una flexibilización en la ley que exigía autorización a todos los menores de 60 años para abandonar el país.

La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, afirmó que el cambio también incluía a quienes estaban en otros países, lo que significa que ahora podrían regresar a Ucrania y salir de nuevo si lo deseaban.

Un número creciente de padres ucranianos envía a sus hijos adolescentes al extranjero antes de que cumplan los 18 años. “Queremos que los ucranianos mantengan sus vínculos con Ucrania en la medida de lo posible”, declaró Svyrydenko.

Los hombres de entre 18 y 22 años no están sujetos al servicio militar obligatorio, cuya edad mínima es de 25 años tras su reducción el año pasado.

Se estima que 5,6 millones de hombres ucranianos viven actualmente en el extranjero.