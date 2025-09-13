Ucrania afirma haber recuperado el control sobre la aldea de Filiya, en Dnipropetrovsk

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las fuerzas de defensa de Ucrania han recuperado el control de la aldea de Filiya, en la región de Dnipropetrovsk, anunció este sábado el portavoz del grupo operativo y estratégico de las tropas ucranianas de Dnipró, Oleksí Bielski.

“Filiya, en la región de Dnipropetrovsk, ha sido recuperada de manos del enemigo. Los ocupantes entraron en la aldea e izaron su bandera. Dos grupos de asalto del 425.º Regimiento Skelia irrumpieron en ella, lanzaron granadas a los invasores, abrieron fuego, tomaron prisioneros y trajeron unidades vecinas que ahora controlarán el asentamiento”, precisó Bielski en una emisión televisada, citado por Ukrainska Pravda.

Y añadió: “Son muy buenas noticias. Filiya vuelve a ser nuestra”.

La publicación agrega que, en el mapa de la plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState, Filiya aparece constantemente como controlada por Ucrania y se desconocé cuándo fue ocupada exactamente por las fuerzas rusas.