Ucrania aspira a poner fin a la guerra este año, dice el ministro de Exteriores

Ucrania aspira a poner fin a la guerra este año tras una reunión entre los presidentes Volodímir Zelenski y Donald Trump celebrada en Nueva York la semana pasada que habría dado un nuevo impulso a los esfuerzos diplomáticos para sentar a Rusia a la mesa de negociaciones, según declaró este lunes en Varsovia el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

“Queremos poner fin a la guerra este año, y después de la reunión en Nueva York entre el presidente Zelenski y el presidente Trump hemos tomado realmente impulso”, dijo Sibiga en un panel del Foro de Seguridad de Varsovia.

Sibiga agregó que los esfuerzos de paz tomaron tras la reunión una “dinámica diplomática adicional” en “la buena dirección”, y explicó que Zelenski y Trump hablaron de cómo conseguir que el presidente ruso, Vladímir Putin, acepte la oferta de ambos de celebrar una reunión a tres bandas que sirva para hablar de la declaración de un alto el fuego.

“Fue una conversación muy buena. Aquí quiero dar más señales positivas de que estamos en la buena dirección, hay un impulso para acelerar estos esfuerzos”, afirmó Sibiga, que dijo que la aprobación de nuevas sanciones conjuntas entre Europa y EUA en forma de sanciones, aranceles u otras medidas restrictivas son, junto al uso de los activos rusos congelados en Occidente para comprar armas para Ucrania las mejores formas de forzar a Putin a negociar.

Después de la reunión mantenida la semana pasada por Zelenski y Trump en Nueva York, el presidente de Estados Unidos dijo por primera vez que veía posible que Ucrania recupere todo el territorio perdido desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa, y se refirió a la supuesta debilidad de la economía rusa como un factor que podría contribuir a una victoria ucraniana en la guerra.

La Administración Trump ha dicho públicamente después de la reunión de Nueva York que considera la posibilidad de transferir misiles de larga distancia Tomahawk a Ucrania.

Al menos públicamente, EUA no se había planteado públicamente esta opción ni antes ni después de la llegada a la Casa Blanca de Trump.

Los misiles Tomahawk tienen un radio de acción de unos 2.500 kilómetros. Los misiles estadounidenses de más alcance que ahora tiene Ucrania son los ATACAMS, con un radio de acción de unos 300 kilómetros.