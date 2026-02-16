NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El secretario de Estado de Defensa del Gobierno holandés, Gijs Tuinman, ha afirmado este domingo que los aviones de combate estadounidenses F-35 podrían piratearse para tener acceso total a sus sistemas en caso de ruptura de la alianza con Estados Unidos.

“El F-35 realmente es un producto compartido. Los británicos fabrican los motores Rolls-Royce y los estadounidenses también los necesitan. Incluso si esta dependencia mutua no produce actualizaciones de software, el F-35 en su estado actual es un avión mejor que otros aviones de combate”, ha afirmado Tuinman en un programa de la cadena de radio holandesa BNL.

“Si quieres actualizarlo de todas formas... Voy a decir algo que no debería decir, pero lo voy a hacer de todas formas: puedes hacer ‘jailbreak’ con un F-35 exactamente igual que con un iPhone”, ha asegurado.

Tuinman ha afirmado por otra parte que Países Bajos estará listo para un ataque ruso a gran escala contra la OTAN a finales de 2028 en cuanto a personal y a medios. “Puedo decirlo con libertad. Para entonces habrán llegado los carros de combate, los F-35 adicionales, los misiles Tomahawk y los sistemas de armas que hemos encargado”, ha señalado.

Otros medios ya encargados no llegarán hasta 2030, o más tarde, pero hay fórmulas para mantener la capacidad de disuasión del país a la espera de que lleguen estos sistemas.

También se ha invertido significativamente en satélites, morteros y, sobre todo, personal. Esperan contar con un ejército de 100.000 militares activos, muy por encima de los 80.500 actuales.