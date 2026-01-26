Panamá, 26 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ARIZONA

    Un avión con 128 venezolanos repatriados llega a Venezuela desde Estados Unidos

    EFE
    Un avión con 128 venezolanos repatriados llega a Venezuela desde Estados Unidos
    Este vuelo es el número 103 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado. Tomada de redes @PattyRonquillo

    Un avión con 128 venezolanos repatriados aterrizó este lunes en Venezuela en un vuelo proveniente de Arizona, Estados Unidos, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

    En su cuenta de Telegram, detalló que, del total de retornados, 89 son hombres, 22 mujeres y 17 niños, quienes cumplieron con “todos los protocolos necesarios” para su ingreso a Venezuela.

    El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, según imágenes del Ministerio de Interior y Justicia publicadas en su cuenta de Instagram.

    Este vuelo es el número 103 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

    También, es el quinto vuelo de este año luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas.

    El pasado viernes, un total de 182 migrantes venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación proveniente de Arizona, Estados Unidos, informó entonces el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

    Según cifras del Gobierno, en 2025 más de 14.000 personas regresaron a Venezuela desde Estados Unidos, un número que no ha actualizado este año.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Concurso General de Becas del Ifarhu 2026: este viernes vence el plazo de postulación. Leer más
    • Cobre Panamá anuncia que contratará a 700 personas para el procesamiento del material rocoso en la mina. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Playa Prieta vuelve al público entre llamados a proteger su valor histórico y ambiental. Leer más
    • Pago del Cepanim para jubilados depende de reglamentación y tabla oficial del MEF. Leer más