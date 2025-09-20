Panamá, 20 de septiembre del 2025

    Tránsporte aéreo

    Un ciberataque daña el sistema de facturación en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

    EFE
    Imagen de archivo de colas en el 'check-in' del aeropuerto de El Prat (Barcelona) debido a un fallo informático a nivel mundial.EFE/Alejandro Garcia

    La compañía que presta servicios de facturación y embarque en la mayoría de aeropuertos de Europa sufrió en la noche del viernes un ciberataque de origen desconocido que está afectando a las terminales aereas de Bruselas, Heathrow de Londres y al alemán de Berlín-Brandeburgo.

    Hubo un ciberataque en la noche del viernes, 19 de septiembre, contra los sistemas del proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos de europeos, incluido el de Bruselas”, advirtió el aeródromo de la capital de Bélgica, donde hubo más de veinte vuelos afectados.

    Debido a la incidencia, que supuso que las operaciones de ‘check-in’ y embarque tuvieron que hacerse de manera manual, se cancelaron nueve vuelos y otros quince sufrieron retrasos de una hora o más, según informó el propio aeropuerto a la prensa bruselense.

    El aeropuerto de Bruselas, que preveía este sábado la salida de 35,000 pasajeros, aconseja a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.

    Collins Aerospace sufre “problemas técnicos”

    El aeropuerto de Heathrow señaló que Collins Aerospace, que proveé de sistemas de facturación y embarque a varias aerolíneas a lo largo de múltiples aeropuertos a nivel mundial, experimentaba un “problema técnico” que podría causar retrasos a los pasajeros que salían de Londres.

    Como el aeropuerto de Bruselas, el londinense también recomendó a los viajeros comprobar el estado de sus vuelos mientras Collins Aerospace “trabaja para resolver el problema rápidamente”.

    Heathrow también pidió a los pasajeros de vuelos de larga distancia personarse en el aeropuerto como máximo tres horas antes del vuelo, y a aquellas personas que tengan programado un viaje nacional les pidió llegar como máximo dos horas antes a las instalaciones aeroportuarias.

    El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, también se vio afectado por este ciberataque, que generó tiempos de espera más largos en la facturación y el embarque, así como retrasos.

    “Debido a un problema técnico con un proveedor de sistemas que opera en toda Europa, hay tiempos de espera largos en el ‘check-in’. Estamos trabajando en una solución rápida”, alerta el aeropuerto alemán en su página web.

    Se ignora el origen del ciberataque, que no ha sido reivindicado.

    EFE

    Agencia de noticias

