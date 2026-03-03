Un eclipse lunar total deja una 'Luna de sangre' desde Japón hasta América

Un eclipse lunar total dejó la madrugada de este martes una impresionante ‘Luna de sangre’, visible durante aproximadamente una hora en distintas regiones del mundo, incluyendo Panamá.
En ciudades como Tokio, en Japón, el fenómeno apenas pudo apreciarse hacia las 8:00 p.m. (hora local) debido a la densa nubosidad que cubrió el cielo durante todo el día.
En Panamá, quienes tuvieron cielos despejados pudieron apreciarlo sin necesidad de equipos especiales.
Foto tomada del #EclipseLunar desde Burunga 2000 Panamá— Dgo (@die_go_new) March 3, 2026
Buen día pic.twitter.com/wZm9n7CYeZ
El espectáculo astronómico pudo observarse en Australia, gran parte del océano Pacífico, América Central y América del Norte —donde ocurrió en horas de la madrugada— y en algunos puntos del oeste de Sudamérica.
En Asia central y en la mayor parte de Sudamérica el evento fue parcial, mientras que en África y Europa no fue visible, según información publicada por la NASA.
Un eclipse lunar ocurre cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que normalmente la ilumina. Cuando el eclipse es total, como el registrado este martes, el satélite natural no se oscurece por completo, sino que adquiere un tono rojizo.
📸 Eclipse lunar o “Luna de Sangre”: la Tierra proyectando su sombra en la Luna, tiñéndola de rojo intenso, sobre la Ciudad de Panamá 🇵🇦— Gloria Melania Rodríguez Molina (@gloriamelania) March 3, 2026
¡Feliz martes! #EclipseLunar #EclipseDeLuna #LunarEclipse2026 #LunaRojaMR #LunarEclipse #Panamá https://t.co/Z9lguJzFlS pic.twitter.com/xqHXJKZpZA
Este efecto se produce porque parte de la luz solar es filtrada y desviada por la atmósfera terrestre, generando el característico color que popularmente se conoce como “Luna de sangre”.
El fenómeno pudo observarse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni filtros especiales.