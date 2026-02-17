Panamá, 17 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ECLIPSE SOLAR

    Un eclipse parcial de sol se podrá ver el martes en zonas de Sudamérica

    EFE
    Un eclipse parcial de sol se podrá ver el martes en zonas de Sudamérica
    Un eclipse parcial de sol se podrá ver este martes en zonas de Sudamérica, África, la Antártida y los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Ilustración creada con la ayuda de IA

    Un eclipse parcial de sol se podrá ver este martes en zonas de Sudamérica, África, la Antártida y los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, según divulgó la NASA en su página web, marcando el primero de estos acontecimientos en el año 2026.

    El eclipse será anular en la Antártida, indicó la NASA, aunque solo en una parte concreta de la costa que mira en dirección a Australia, especificó a los medios Dimitrios Vassiliada, científico del Programa de Clima Espacial de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, sigla en inglés).

    El eclipse anular, que dibuja un “anillo de fuego”, ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol pero no cubre completamente la estrella y se ve su silueta alrededor del satélite, mientras que un eclipse parcial ocurre cuando los tres cuerpos no están perfectamente alineados, de acuerdo con la NASA.

    El fenómeno no será visible desde Estados Unidos y, según la página web Time and Date, tampoco para buena parte de Sudamérica.

    Argentina y Chile podrán ver el eclipse parcial a partir de las 7 de la mañana hora local, mientras que en el sur de África se producirá pasado el mediodía, señaló ese medio.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Corte no admite demanda que buscaba dejar sin efecto acuerdo de pena en caso Blue Apple. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más
    • Canal fija reglas del avalúo para río Indio: las tierras se pagarán a valor real del mercado y las casas como recién construidas. Leer más
    • Ifarhu comienza cuarta semana de pago del Pase U 2025 con más de $1.8 millones. Leer más