Un ‘esfuerzo colectivo masivo’: la ayuda internacional rumbo a Venezuela tras los devastadores terremotos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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María Elena Navas - BBC News Mundo

Diferentes países y organismos internacionales manifestaron su solidaridad y ofrecieron asistencia humanitaria a Venezuela después de que dos poderosos terremotos sacudieron el país este miércoles.

Hasta ahora la cifra oficial de víctimas es de al menos 188 muertos y más de 1.500 heridos, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia en el país.

El director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), Jorge Moreira da Silva, declaró que los informes muestran “una pérdida considerable de vidas humanas, numerosos heridos y graves daños en viviendas e infraestructuras vitales” tanto en Caracas como en otras zonas.

Las autoridades en Venezuela movilizaron a cientos de equipos de emergencia para buscar sobrevivientes, al tiempo que llamaron a los médicos y enfermeros para que se presenten a trabajar y atiendan a los heridos.

Pero con la frágil infraestructura del país —incluidos los sistemas de salud, electricidad y comunicaciones que se han visto rezagados durante años debido a la crisis política y económica—, Venezuela enfrenta enormes obstáculos para atender la respuesta de emergencia.

Tras conocerse la noticia, comenzaron a multiplicarse los mensajes de apoyo internacional, entre los cuales se encuentran países como México, incluido su famoso grupo de rescatistas conocido como Los Topos, y Estados Unidos.

Rescatista habla con una persona recién sacada de los escombros. / Reuters

Estados Unidos

Uno de los primeros gobiernos que expresó su solidaridad con Venezuela fue el de Donald Trump.

“Di instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos”, escribió el presidente estadounidense en una publicación en redes sociales el miércoles por la noche.

Posteriormente, el jueves, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en una conferencia de prensa que la respuesta de Estados Unidos a los terremotos en Venezuela será “grande, rápida y eficaz”.

Agregó que EE.UU. ya está desplegando equipos de búsqueda y rescate de Virginia y Los Ángeles, y agregó que Venezuela “necesitará mucha ayuda para buscar entre los edificios derrumbados”.

México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con Venezuela e indicó que ya dio instrucciones para la preparación de ayuda técnica.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela”, escribió la presidenta en X.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario.”, dijo.

Por su parte, el grupo de rescatistas de élite de Los Topos —el cual ha sido requerido en desastres como el sismo de Haití de 2010 y el terremoto y tsunami de Japón en 2011—, informó que está movilizándose para viajar a Venezuela también.

Chile

También en X, el presidente de Chile, José Antonio Kast, escribió: “Solidarizamos con el pueblo venezolano en estas horas y nos ponemos a disposición de su gobierno para coordinar envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto”.

“Chile y Venezuela unidos para enfrentar esta tragedia”, indicó Kast, cuyo país ha sufrido también escenarios catastróficos por terremotos.

Un equipo del cuerpo de Bomberos de Chile preparándose para viajar a Venezuela. / Getty Images

El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo en su cuenta de X en la madrugada del jueves: “Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles”, y aseguró que rescatistas y paramédicos “están listos” para partir hacia Caracas.

“En este momento, hemos ofrecido ayuda al gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería”, publicó.

“300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas”, agregó el presidente.

Delcy Rodríguez respondió el mensaje agradeciendo y agregó: “He instruido a la Cancillería venezolana a coordinar de inmediato los mecanismos necesarios”.

Ecuador

El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, se solidarizó con Venezuela y anunció el envío de ayuda humanitaria para atender la emergencia.

“Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario”, publicó en X.

España

En la tarde del jueves, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, compartió en X: “Acabo de hablar con Delcy Rodríguez tras los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela. He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias”.

“España está preparada para ayudar. Hoy mismo parte un avión con dos equipos de búsqueda y rescate urbano”, agregó.

Y concluyó: “El gobierno está trabajando para prestar toda la asistencia posible a la colonia española en Venezuela”.

La destrucción en aeropuertos como el Simón Bolívar dificulta la llegada de ayuda internacional. / Reuters

Alemania

El canciller alemán, Friedrich Merz, escribió en X: “La noticia del terrible terremoto en Venezuela nos ha dejado profundamente entristecidos. Alemania está junto a Venezuela y brindará asistencia”.

Y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, ofreció enviar seis aviones de transporte A400M que, dijo, podrían utilizarse para transportar por vía aérea personal y suministros a Venezuela, así como para facilitar vuelos de transporte dentro del país.

Otros países

Suiza dijo que enviará a Venezuela 80 rescatistas, ocho perros de rescate y 18 toneladas de equipo.

Países Bajos indicó que destinará 2 millones de euros (US$2.280.000) para enviar un equipo de rescate a Venezuela.

Otros países, incluidos Francia, Brasil, Argentina, Uruguay, Rusia, China e India también expresaron su solidaridad con Venezuela y afirmaron que están dispuestos a ayudar.

Rescatistas trabajando en Venezuela / Reuters

Cruz Roja

La Cruz Roja afirmó que aún no se conoce el “impacto humano total” de los terremotos en Venezuela y añadió que su filial en el país está “operativa y respondiendo”.

En un comunicado, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) señaló que las “necesidades previstas más urgentes” son las labores de búsqueda y rescate, así como el alojamiento de emergencia y la atención sanitaria.

La FICR agregó que el acceso a agua potable y saneamiento, junto con artículos básicos para el hogar, serán probablemente prioridades en los próximos días.

ONU

Tom Fletcher, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, informó que se estaba preparando un equipo de respuesta rápida para apoyar al personal que la organización ya tiene desplegado en Venezuela.

Asimismo, advirtió que el desastre “corre el riesgo de agravar las vulnerabilidades existentes”.

Fletcher recordó que ocho millones de personas en el país ya necesitaban ayuda humanitaria antes de los sismos e instó a realizar un “esfuerzo colectivo masivo” para respaldar la respuesta liderada por el gobierno.

Edificio en ruinas / Getty Images

Fondo Monetario

Por su parte, Delcy Rodríguez anunció el jueves el establecimiento de un fondo de US$200 millones para afrontar la crisis que azota al país.

“Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de US$200 millones con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas”, anunció Rodríguez en el canal estatal venezolano de televisión.

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