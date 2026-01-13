Un estudio analiza cómo transformar un alga invasora en recurso para la economía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Red Eléctrica y la Universidad de Sevilla han presentado recientemente los resultados de un estudio científico, iniciado en 2019, para analizar el impacto del alga invasora ‘Rugulopteryx okamurae’ en el litoral de la provincia de Cádiz e investigar posibles soluciones que conviertan la biomasa de los arribazones de esta alga en un recurso valioso para la economía circular.

Según ha explicado Red Eléctrica, las conclusiones de este trabajo sientan las bases para el despliegue potencial de granjas de compostaje que utilicen invertebrados para procesar y aprovechar como un recurso esta especie invasora que está provocando graves daños al ecosistema marino del Estrecho y su actividad económica.

El estudio se originó en el marco de los trabajos de Red Eléctrica para el proyecto de la interconexión eléctrica submarina de la Península con Ceuta, un proyecto estratégico para la ciudad autónoma y clave para la descarbonización del Estrecho.

Red Eléctrica ha señalado que el respaldo a esta investigación es parte de la Estrategia de Impacto Integral de Redeia, que busca un impacto positivo en el territorio con proyectos ambientales y sociales y que desde 2022 ha impulsado 240 iniciativas. De ellas forma parte el acuerdo con la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil (OPP72) para acometer mejoras productivas, de competitividad y de ahorro energético en el Puerto de La Atunara.

Así, el estudio de la Universidad de Sevilla evaluó por primera vez el impacto de esta especie en el Estrecho, evidenciando un daño significativo sobre la comunidad bentónica (organismos que viven en los fondos) residente tras su asentamiento.

Tras esta primera fase, que dio lugar a “importantes avances” en el conocimiento de la ecología de la especie, en 2022 comenzó la segunda fase, que abordó su estudio como residuo dado el enorme volumen de biomasa que se deposita anualmente en las playas, lo que impide su tratamiento previo, según ha explicado.

Bajo esta premisa, los científicos han propuesto, en colaboración con la Universidad de Extremadura, posibles soluciones como la de su compostaje mediante crustáceos e insectos, como cucarachas del género Eublaberus y mosca soldado negra. Este compostaje permite reducir la toxicidad de las algas cuando se mezclan con residuos orgánicos y producen un biocompost de calidad aceptable y cierta salinidad.

Además, el uso de la cucaracha Eublaberus sp. como elemento compostador se perfila como una alternativa viable a escala industrial, favoreciendo no solo la reducción de residuos, sino también la producción de fertilizantes orgánicos más económicos.

Asimismo, en el marco del estudio, el blatticompostaje y la digestión anaeróbica emergen como métodos complementarios, donde el pretratamiento mecánico y térmico de las algas mejora significativamente el rendimiento en la producción de metano y biofertilizantes. Por otro lado, los crustáceos isópodos terrestres, como Porcellio laevis, presentan un enfoque novedoso y prometedor, gracias a su capacidad de consumir rápidamente grandes cantidades de biomasa, reproducirse con facilidad y acumular metales pesados, aunque el estudio concreta que se requiere futura investigación para optimizar su uso.

Finalmente, han destacado los avances en las investigaciones orientadas a la producción de biogás (en colaboración con un proyecto I+D+i liderado por Rafael Borja, del CSIC) y a la obtención de compuestos de potencial interés para generar nuevos ingredientes funcionales y bioactivos para las industrias alimentaria, nutracéutica, cosmética y farmacéutica, todo ello enmarcado en un modelo de economía circular.

Una oportunidad

Así, según han indicado, el estudio científico determina estrategias que subrayan el potencial de transformar esta especie invasora que genera un problema ambiental en una oportunidad para la producción sostenible de energía, biofertilizantes y de sustancias naturales de interés farmacológico y biomédico, así como del ámbito de la alimentación.

Finalmente, Red Eléctrica ha señalado que el apoyo a esta investigación responde al compromiso de la compañía con el medio marino, la biodiversidad y la ciencia, así como a su apoyo al sector pesquero y al territorio. En este sentido, indica que la trayectoria de Redeia y sus filiales con el océano ha dado lugar al lanzamiento en 2024 de la plataforma Bosque Marino, que fomenta la conservación y la educación ambiental a través de proyectos e iniciativas de restauración pasiva y activa, así como del fomento de la investigación científica y la educación ambiental.